Im Nachtclub der Todesengel: Depeche Mode und ihr neues Album „Memento Mori“

Depeche Mode sind da – und wie! Sie haben mit „Memento Mori“ ihre fünfzehnte und zugleich wohl ihre stärkste Platte des Jahrtausends produziert – die, gemessen am kommerziellen Erfolg der Band, wenig fürs Konsensradio tut. Gut so! Andererseits waren Depeche Mode in ihrer über 40-jährigen wechselvollen Bandgeschichte, die sie im März 1988 auch zum Konzert nach Ost-Berlin führte, in ihren verschiedenen Personalkonstellationen freilich noch nie eine Band, die verpassten Trends hinterherhechelte.

Es ist eher so, dass seit einigen Jahren diverse junge Synth-Pop-Bands wieder verstärkt versuchen, wie ihre britischen Dark-Wave-Vorbilder Depeche Mode zu klingen. Etwa Tempers aus New York oder die schwer gehypten Boy Harsher, bei deren letzten Berlin-Konzerten im Astra und im SO36 es stets möglich war, noch Tickets zu ergattern. Sowieso stehen die Zeichen extra gut für Depeche Mode spätestens seit dieser ganz düstere und dabei dennoch melodische 80s-Sound durch die Mystery-Monster-Serie „Stranger Things“ wieder sehr angesagt ist, bis hin zur Generation TikTok.

Trotz alldem stand zu befürchten, dass der Depeche-Mode-Leadsänger Dave Gahan und der hauptsächlich komponierende Keyboarder-Gitarrist Martin Gore nach dem Tode ihres Dritten im Bunde, Andy Fletcher, der am 26. Mai 2022 verstarb, nicht mehr gut zueinanderfinden; galt Fletcher doch stets als der Versöhner zwischen Gore und Gahan, die privat nicht eben beste Kumpels sind. Fletcher war, so heißt es, lange das Öl, das Schmiermittel im Getriebe der Düster-Hit-Maschine Depeche Mode. Aber sein Tod scheint Wunden aufgerissen und Gore und Gahan zur Zweier-Konfrontation gezwungen zu haben, die (so pervers es auch klingen mag) künstlerisch Früchte trägt nun auf „Memento Mori“, einer Platte, deren todestrunkener Titel übrigens noch Fletcher beisteuerte. Fletcher soll auch alle Songs gekannt haben. Doch ins Studio konnte er dann leibhaftig nicht mehr mitkommen.

„Memento Mori“, die Lateinkundigen werden es wissen, heißt zu Deutsch: Gedenke des Todes! Ein Verweis auf die Sterblichkeit der Menschen, der die Kunst schon lange beschäftigt. In der Barock-Dichtung war die vanitas (noch so ein Wort fürs Kleine Latinum!), die Vergänglichkeit, ein zentrales Motiv. Immer wieder auch in Anbetracht von Pandemien, lang bevor man wusste, dass es Viren gibt. Tatsächlich reicht das „Memento Mori“-Motto aber sogar bis zurück in die Antike, wo man es im Rahmen von Triumphzügen, also eigentlich Tagen des größten kriegerischen Erfolges, vortrug. Also: Niemals überheblich werden, auch wenn das Leben gerade nach Pfannkuchen schmeckt!

Bei Depeche Mode klingt das von Anbeginn der Platte so: Die Bassdrum pocht tief, es dröhnt und faucht noisy. Dave Gahans Stimme klingt wie frisch aus dem Hades. Die Synthesizer schmettern zart wie Schmetterlingsflügel im Opener „My Cosmos Is Mine“; an Zerbrechlichkeit, Endlichkeit gemahnend. „Wagging Tongue“ stampft wie ein Nachtclub in der Stadt der Todesengel. In „Ghosts Again“ stürmen und drängen die Synths; und funkeln dann wie Träumereien von Robotern. Auf „My Favorite Stranger“ schleifen sich denn auch endlich die Gitarren scharf. Der Bass turnt wie auf einem Stufenbarren. „Soul With Me“ hat etwas von einem blätterraschelndem Herbstspaziergang mit George Michael und „Caroline’s Monkey“ mit seinem herrlichen Midtempo-Groove schwingt sich trotz zart disharmonisch verschobener Keyboards zum eingängigen instant classic auf.

Depeche Mode auf „Memento Mori“: schauerlich schön von Dämonen gequält

Zum finalen Albumdrittel wird das Tempo stark gedrosselt. Es stellen sich vereinzelt monotone Längen ein. Doch gerade wenn man meint, Depeche Mode gehen nun auf Chiller-Modus, laufen sie zum Endspurt an. Auf „Never Let Me Go“ (ein Verweis aufs gleichnamige Placebo-Album 2022 oder auf ihren eigenen Hit „Never Let Me Down Again“ von 1987? ) klingt Gahans Edel-Goth-Stimme so schauerlich schön von Dämonen gequält, er verschleppt die Silben. Das eine Nahtod-Erfahrung verhandelnde „Speak To Me“ beschwört dann eine Kraft herauf, die kein Erbarmen kennt. Was für ein fieses Finale, was für eine starke Platte!

„People Are People“, sangen Depeche Mode auf ihrem ersten Nummer-1-Hit 1984. „People Are Good“ heißt es nun im neunten Track der neuen Platte. Es klingt so, als hätten sie Frieden gefunden mit unserem und mit ihrem Menschsein, das sich nur dadurch unterscheidet, dass sie ein bisschen weniger sterblich sind, die beiden Depeche-Mode-Männer.

Depeche Mode: „Memento Mori“ (Columbia/Sony), Konzerte: Olympiastadion, 7.+9. Juli 2023