Element of Crime im Interview: „Der Mensch ist ein melancholisches Tier“

Element of Crime sind eine Berliner Institution. Ihr Sänger Sven Regener ist ein Bestseller-Autor. Ein Gespräch über Liebe im Pop und das Leben nach dem Tod.

Als wir uns an einem Freitagabend in Friedrichshain, im Gebäude ihrer Plattenfirma Universal, die Hände schütteln, dämmert es bereits. Sänger Sven Regener und Schlagzeuger Richard Pappik haben viel zu tun vor dem Erscheinen der neuen Element-of-Crime-Platte „Morgens um vier“. Ein wenig Erschöpfung ist zu spüren. Doch müde geworden ist zumindest Regeners Zunge nicht. Sein Gedanken kreisen und die pointierten Einlassungen Pappiks ergeben ein Gespräch, in dem sich kein Thema als zu groß erweist, um nicht verhandelt zu werden.