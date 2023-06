Die Killerwal-Expertin, die im Berghain auflegt: Jayda G und ihre neue House-Platte „Guy“

Als wir Jayda G in Prenzlauer Berg treffen, in den Berliner Räumen ihres Plattenlabels Ninja Tune unweit des Mauerparks, ist sie ganz aus dem Häuschen: Gerade hat sie sich ein Haus gegönnt, fünf Schlafzimmer, im tiefsten Osten Londons. Es scheint gut zu laufen für Jayda G. „Jetzt bin ich zwar komplett bankrott“, sagt sie, über beide Wangen strahlend, „aber es ist doch wichtig, Wurzeln zu fassen, nicht wahr?“ Gar nicht so leicht als eine der erfolgreichsten DJs der Welt. Da sind Weltreisen Programm.