Peter Fox und die Cancel Culture: „Meine Süßen, Future is now!“

Fast 14 Jahre sind vergangen, seit der Berliner Musiker und Frontman der Band Seeed, Peter Fox, sein letztes Soloalbum herausgebracht hat: „Stadtaffe“ mit den Hits „Haus am See“ und „Schwarz zu Blau“ war ein Riesenerfolg und hat sich fast anderthalb Millionen mal verkauft. Selten hat ein Song Berlin und diese Zeit so toll gespiegelt wie „Schwarz zu Blau“.

Vergangene Woche dann erschien Fox’ neuer Song „Zukunft Pink“, der Jubel war groß, die Kritik zumeist happy mit dem Stück, in dem der Dancehall-Musiker Peter Fox einen rosigen Blick in die Zukunft wirft: „Alle malen schwarz / Ich seh’ die Zukunft pink / Alles wird gut, mein Kind“. Und: „Meine Süßen, Future is now!“, singt Fox. Abgesehen davon, dass die Lyrics zeigen, dass der 51-Jährige auf der Höhe der Zeit ist und sich eingehend mit ihr auseinandersetzt, finde ich den Song etwas altbacken. Ein wenig aus der Zeit gefallen, trotzdem catchy.

Der Zeitgeist holte dann aber auch Peter Fox, bislang ideologisch unverdächtig und in Berlin über jeden Zweifel erhaben, recht schnell ein. In Form recht verhaltener Anwürfe der kulturellen Aneignung: Fox habe sich in seinem neuen Song sehr eindeutig beim südafrikanischen House-Hybriden Amapiano bedient. Amapiano ist ein Amalgam verschiedener Sounds von House über Jazz und Downbeat, und es sei doch sehr offensichtlich, dass Fox davon inspiriert worden sei. Fox hätte es versäumt, die Stars dieses Trends zu erwähnen, seine Inspiration auf ihre Kosten im Dunkeln gelassen. Peter Fox würde sich also mit Amapiano eine goldene Nase verdienen, während Musiker wie Semi Tee oder Moonchild Sanelly hier weiterhin unbekannt blieben. Klassischer Fall von kolonialistischer Ausbeutung des globalen Südens.

Dass Fox’ Song vielleicht auch eine Art des Beifalls für den südafrikanischen Trend sein könnte, eine Wertschätzung und Bewunderung, wurde in keiner Sekunde auch nur im Ansatz mitgedacht. Nein, dem Sänger wurde sofort die falsche Gesinnung unterstellt. Das ist Cancel Culture in Reinform, und der Musiker Peter Fox findet sich aus dem Stand heraus in einer Position wieder, in der er sich nur noch rechtfertigen kann. Denn bei Vorwürfen wie diesem ist alles andere ja unmöglich; die Rolles des Guten geht hierbei immer automatisch an den, der die Vorwürfe vorbringt. Am Ende dieser Entwicklung wird Kunst so angstbesetzt sein, dass sie von vorneherein jede Konfrontation vermeidet. Und dann ist es auch nur noch ein kleiner Schritt zum Totalitarismus.