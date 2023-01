Berliner CDU verhaftet Haftbefehl: Wie der Rapper den Wahlkampf aufpeppen soll

Die CDU in Berlin lässt auf Wahlplakaten und auf Instagram das Wort „Haftbefehl“ fallen, in Anspielung auf den Rapper. Ist das ein geschickter Zug?

Hip-Hop und Politik, geht das zusammen? Klar, Hip-Hop kann sozialkritisch sein. Barack Obama ist ein großer Fan des Rappers Kendrick Lamar. Auch Donald Trump und Kanye West waren mal ziemlich gute Kumpels – bevor sie es dann nicht mehr waren, nachdem beide den Verstand verloren hatten. Aber in der bundesdeutschen Parteien-Demokratie? Gut, Lars Klingbeil (SPD) plaudert in seinem Podcast „Die K-Frage“ mit Partei-Buddy Kevin Kühnert gern mal über Hip-Hop. Ansonsten fällt einem vielleicht noch das sozialdemokratische Engagement des Softporno-Schlagersängers Roland Kaiser ein. Oder Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ beim Zapfenstreich von Angela Merkel. „Sonne statt Reagan“ sang Joseph Beuys 1982 im Auftrag der Grünen. Aber Hip-Hop?

Das soll sich nun ändern: Die Berliner CDU baggert mächtig beim Offenbacher Rapper Haftbefehl. „Was Kriminelle bald häufiger hören“, prangt auf großformatigen Plakaten, etwa am Adlergestell in Treptow-Köpenick. Und was hören sie nun öfter? „Haftbefehl“, so heißt es weiter auf dem Plakat. Klar, Plakate sind plakativ verkürzt, und nicht alle werden die Anspielung auf den Offenbacher Rapper prompt verstanden haben; aber dafür sicherlich den Kern der Message: Die CDU will Kriminelle schneller dingfest machen.

Ein Schelm, wer dabei nicht auch an die Silvesternacht etwa in Neukölln denkt, wo viel und hart geböllert wurde. Aktuell der talk of the town, der auch den Berliner Wahlkampf mitbestimmt. Sicher ein taktisch guter Schachzug, denn bei dem Thema ist die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) naturgemäß in der Defensive; war sie doch von 2015 bis 2018 selbst Bezirksbürgermeisterin von Neukölln – und hätte, so der konservative Blick auf die Dinge, dort für Ordnung sorgen müssen. Doch was hat all das mit Hip-Hop zu tun?

Meint die CDU überhaupt den Offenbacher Rapper? Oder ist ihr dieses „Wortspiel“, diese Doppeldeutigkeit von wegen „Haftbefehl hören“ nur zufällig rausgerutscht? Manchmal sind Texte ja klüger als ihre Autoren. Klarheit schafft indes ein Blick in den Instagram-Kanal der Berliner CDU. Dort steht als Erklärtext geschrieben: „Dass viel zu wenige Straftäter Haftbefehl hören, liegt nicht an ihrem Musikgeschmack.“ Wer jetzt die Nachtigall noch nicht trapsen hört!

Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen! Nicht nur, dass die Musik-Assoziation bekräftigt wird. Nein, die Berliner CDU suggeriert hier zudem, dass Straftäter gerne Haftbefehl hören. Also den Hip-Hop aus Offenbach. Irgendwie fies, aber natürlich funktioniert das Wortspiel nur, weil Haftbefehl eben nicht nur von Neuköllner Kids, sondern auch vom Feuilleton der konservativen Leib-und-Magen-Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen, exegiert und hymnisch gefeiert wird.

Und Hafti, also Haftbefehl selbst, wie reagiert der? Statements will er aktuell nicht geben, lässt seine Agentur auf Anfrage der Berliner Zeitung verlauten. Aber er hat das CDU-Bild in einer Instagram-Story geteilt. Das spricht zumindest tendenziell dafür, dass er die Aktion ganz amüsant findet. Letztlich wird hier ja auch sein Gangster-Image kultiviert. Das kann der Straßen-Kredibilität nicht schaden.

Ein wenig verwunderlich vielleicht aber doch, dass Haftbefehl der CDU nicht Kontra gibt, wenn man bedenkt, dass er (auch auf seinem aktuellen Album „Mainpark Baby“) ja eigentlich von Haus aus Sprachrohr eines (post-)migrantischen Ghettos ist. Andererseits muss er aber vielleicht die Kampagne gar nicht kontern, denn seine Lieder sprechen ja für sich. So heißt es auf der neuen Platte im Track „Kein Respekt“: „Du gibst mir kein’n Respekt / dann kriegst du kein’n Respekt.“ Oder, etwas klarer noch im Track „Geruch von Koks“: „Na klar bin ich deutsch / War ma’ auf den Adler so stolz / Wir wurden auf den Straßen verfolgt / Dank schwarzen Haaren wurd man mit den Jahren enttäuscht.“ Was Haftbefehl hier zum Ausdruck bringt, ist ja gerade, wie migrantische Kids, die Deutschland eigentlich mal toll fanden, desillusioniert wurden durch Rassismus.

Vielleicht sollte die CDU einfach selbst mal Haftbefehl hören.