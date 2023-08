Vor dem Playground-Festival in der Deutschen Oper wollten wir wissen: Wie geht das zusammen, Techno in einem klassischen Opernsaal? Zur Klärung videotelefonieren wir mit Franziska Ameli Schuster und Paul Valentin vom Electro-Duo Ameli Paul in ihrem Studio in der Alten Münze in Berlin-Mitte.