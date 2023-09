Eigentlich könnte er sich freuen. Dem Berliner Komponisten und Keyboarder Uwe Fahrenkrog-Petersen ist 1983 etwas gelungen, um das ihn viele andere Kollegen der Komponisten-Zunft beneiden dürften: Bei der Anti-Kriegs-Hymne „99 Luftballons“ schrieb er die Musik zu einem der größten Hits der Achtziger weltweit und zugleich der deutschsprachigen Pop-Musik aller Zeiten: In 52 Ländern schwebten die „99 Luftballons“ damals auf Nummer 1 der Charts. In den USA reichte es zwar (wegen des Überflieger-Hits „Jump“ von Van Halen) „nur“ für Nummer 2 – aber auch das packte danach kein anderer deutschsprachiger Song mehr. Zum Vergleich: Von Rammstein hat es bis heute keine einzige Single jemals auch nur in die Top-100 der US-amerikanischen Billboard-Charts geschafft.

Trotzdem ärgert sich Uwe Fahrenkrog-Petersen. Und das hat auch mit seinem Megahit zu tun. Zwar kann er bis heute gut von den Tantiemen leben, wie er der Bild-Zeitung verriet. Doch Geld allein ist eben nicht alles. Wo bleibt der Ruhm? Fahrenkrog-Petersen wirkt frustriert, da alle Welt den Song immer nur mit seiner Sängerin Nena assoziiert. Von Nena allerdings stammt weder die Musik noch der Text. Die Lyrics hat Carlo Karges geschrieben, inspiriert durch das Berliner Rolling-Stones-Konzert in der Waldbühne 1982. Karges fragte sich damals, was wohl geschähe, wenn die Luftballons, die er beim Stones-Konzert beobachtete, nach Ost-Berlin flögen. Auch andere Nena-Hits (etwa „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“) stammen aus der Feder des Duos Karges/Fahrenkrog-Petersen.

Doch wer weiß das schon? Für diesen Umstand gibt sich Fahrenkrog-Petersen im Interview mit der Bild-Zeitung auch ein wenig selbst die Schuld. Vor allem verweist er darauf, dass Nena eben keine Solistin, sondern eine gleichnamige Band war, von 1982 bis 1987: „Die Menschen wissen heute nicht mehr“, so Fahrenkrog-Petersen „dass Nena ‚nur‘ die Sängerin einer Band war, so wie Mick Jagger der Sänger der Rolling Stones ist. Wenn man aber sagen würde, ,Satisfaction‘ ist der größte Hit von Mick Jagger, fänden das Keith und Co. wahrscheinlich nicht sehr cool. Unser großer Fehler war, dass wir die Band so genannt haben.“

Tja, wie hätten sie sich sonst nennen sollen? Die Fahrenkrog-Petersens wäre vermutlich etwas sperrig gewesen. Vielleicht Die 99 Luftballons? Wobei: Die Engel der Nacht hätte auch etwas. Auch dies ein Song der Band Nena aus der Feder von Carlo Karges und Uwe Fahrenkrog-Petersen.