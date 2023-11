Schon der Ort ist außergewöhnlich: Die Konzert-Venue Silent Green haust in einem ehemaligen Krematorium in Wedding. Nun zu Beginn der Woche hat das Silent Green zudem mit einem ungewöhnlichen Instagram-Post auf sich aufmerksam gemacht. Es geht um ein Konzert am vergangenen Samstag, den 4. November. Da spielten im Rahmen des Pitchfork Music Festivals Berlin drei Acts im Silent Green: Mykki Blanco, MorMor und MAVI.

Und es scheint zu einem Zwischenfall gekommen zu sein, wie aus jenem Post des Silent Green hervorgeht: Ein, so heißt es im Instagram-Post des Silent Green, „Vorfall am Einlass, für den wir uns ausdrücklich entschuldigen möchten“. Man muss nicht mal zwischen den Zeilen lesen, um darauf zu stoßen, dass es wohl um Kufiyas („Palästinensertücher“) ging.

Denn weiter heißt es im Post: „Mit den Veranstalter:innen gab es die Übereinkunft, keine Flaggen in der Venue zu gestatten. (...) Weder von den Veranstalter:innen noch von silent green gab es jedoch die Anweisung, Kufiyas oder andere Kleidungsstücke zu verbieten.“ Was ist aber geschehen?



Nach Darstellung des Silent Green hat es sich so zugetragen: Menschen seien am Einlass aufgefordert werden, „Schals und T-Shirts auszuziehen“. Zudem sei „den betroffenen Personen darüber hinaus auch noch verboten worden, diese in ihre eigenen Taschen zu stecken“. Man verurteile dies. Und: „Wir entschuldigen uns für dieses Fehlverhalten.“

Silent Green verweist auf „Misskommunikation und unzureichende Supervision“

Wie konnte es dann überhaupt so weit kommen? Das Silent Green verweist im Instagram-Post auf „Misskommunikation und unzureichende Supervision zwischen uns und dem Sicherheitspersonal“. Und wie geht es nun weiter? Man bittet, so heißt es im Post, um Rückmeldungen der betroffenen Personen – und wäre für ein persönliches Gespräch sehr dankbar.



Die User-Kommentare indes fallen höchst unterschiedlich aus: von einer Person, die dabei gewesen ist und sich melden möchte, bis hin zu einer Person, die schreibt, sie werde den Konzertort nie wieder besuchen. Von einer „lahmen Entschuldigung“ ist in einem der Kommentare die Rede, während ein anderer User schreibt: „Schämt euch nicht dafür, keine Terroristen zu unterstützen.“

Das Palästinensertuch ist ein oft gesehenes Kleidungsstück bei den in Berlin vielfach verbotenen propalästinensischen Demonstrationen, denen vorgeworfen wird, sich nicht hinreichend von den Gräueltaten der Hamas gegen Israel zu distanzieren. Die Berliner Bildungssenatorin hat bereits verfügt, dass die Kufiya in Berliner Schulen verboten werden kann, da sie als Befürwortung oder Billigung der Angriffe auf Israel oder als Unterstützung der Hamas gewertet werden könne.