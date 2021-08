Berlin - Man muss sofort an die Band The xx denken. Das Lied „Good Morning World“ von der Berliner Musikerin Chuala Hinrichs hat zwar nicht den rockigen Touch des britischen Indie-Trios, doch besitzt es genau die verträumte Gitarren-Spielerei, für die Madley Croft, Oliver Sim und Jamie Smith seit über zehn Jahren bekannt sind. Zwischen dem sanften Picken und Zupfen sticht immer ein Schimmer Hoffnung, ein Stückchen Liebe raus. Die 24-jährige Hinrichs singt mit ihrer leicht kratzigen Stimme dazu etwas lethargisch: „Good morning world/ Are you up?/ Are you here?/ Are you ok?“

Als sie sich dann darauf verständigt zu haben scheint, dass es der Natur gut geht, summt und haucht sie in die Weiten des Nichts, ehe sie dem Ganzen einen elektronischen Beat unterlegt und den Letzten aufwachen lässt, der nicht sieht, wie schön es in einem Kreuzberger Hinterhof in den frühen Morgenstunden sein kann.