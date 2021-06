Berlin - Die Berliner Philharmoniker wollen in diesem Jahr wieder ihr traditionelles Konzert in der Waldbühne geben – vor mehr als 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das Konzert könne dank einer Genehmigung der Senatsverwaltungen als Pilotprojekt am 26. Juni stattfinden, teilte das Orchester am Freitag mit. Allerdings sind dafür personalisierte Tickets nötig, weshalb eine große Umtauschaktion geplant ist.

Tausende Karten sind bereits verkauft worden. So stammen viele Tickets noch vom letzten Jahr, als das Konzert wegen der Pandemie hatte ausfallen müssen. Alle Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber seien nun gebeten, ihre Karten innerhalb einer Woche bis zum 18. Juni um 14.00 Uhr umzutauschen, hieß es in der Mitteilung.

Die Berliner Philharmoniker hatten wie andere Orchester lange auf Auftritte vor großem Publikum verzichten müssen. Im März gab es ein erstes Testkonzert vor rund 1000 Menschen. Mittlerweile spielen die Philharmoniker wieder vor Publikum. Gäste benötigen einen negativen Coronatest oder einen Nachweis, dass sie geimpft oder genesen sind.

Auch für das Konzert in der Waldbühne wird ein Nachweis benötigt, der sogenannte BärCode, der bei der Einlasskontrolle gescannt wird. Das Konzert soll unter anderem im rbb-Fernsehen übertragen werden. Wer den Termin nicht wahrnehmen könne, könne auf einen anderen Termin ausweichen, teilte die Stiftung Berliner Philharmoniker mit. Im August ist ein weiteres Konzert in der Waldbühne geplant.