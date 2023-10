Berliner Rapperin Nura nach „Free Palestine“-Post: Jetzt reagieren sie und Universal Music

Am Sonntag schockierte die Berliner Rapperin mit einem „Free Palestine“-Foto in ihrer Instagram-Story. Ausgerechnet an jenem Wochenende, an dem Israel Großangriffe durch die palästinensische Terrormiliz Hamas erlitt.



Das hatte offenbar Konsequenzen für sie: War sie am Sonntag noch offiziell als Talkshow-Gast für die ProSieben-Sendung „Late Night Berlin“ angekündigt, verlautbarte der Sender am Montagnachmittag gegenüber der Berliner Zeitung: „Nura ist Dienstag nicht zu Gast bei ‚Late Night Berlin‘.“ Weitere Erläuterungen gab der ProSieben-Sprecher auch auf Nachfrage hin nicht.

Inzwischen hat auch Nura selbst Stellung bezogen zu dem „Free Palestine“-Foto, das ein Screenshot aus ihrem aktuellen Videoclip zum Song „FUBU“ war: „Mein Musikvideo kam vor den aktuellen Ereignissen“, so Nura in einer Instagram-Story, „trotzdem tut es mir leid, wenn ich jemanden, der betroffen ist, damit verletzt habe.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nun ist es wohl richtig, dass Nura zum Zeitpunkt des Videodrehs nichts vom Großangriff auf Israel im Oktober 2023 ahnen konnte. Warum allerdings hat sie sich aus den drei Minuten und 16 Sekunden des Musikvideos ausgerechnet jenes Bild mit dem „Free Palestine“-Schild ausgesucht, um es am Sonntagvormittag zu posten? Der Song handelt weitergreifend von marginalisierten Menschengruppen: „Queer and Trans, BLM (Black Lives Matter, Anm. d. Red.), keiner von uns kriegt was geschenkt.“

Versuch einer Entschuldigung auf Regenbogenfarben: Nuras Insta-Story @nura/Instagram

Nura holt im Post, in dem sie sich nun zu entschuldigen versucht, noch etwas weiter aus: „Wenn ich Nachrichten gucke und Menschen sehe, die leiden, dann mache ich keine Unterschiede, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche Sexualität oder welche Religion diese Personen haben. Leid ist Leid.“ Zudem verweist sie, die sie als Dreijährige mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Saudi-Arabien nach Deutschland flüchtete, auf ihre eigene Familiengeschichte: „Krieg jedoch ist nie eine Lösung, und für das, was aktuell passiert, stehe ich nicht als Befürworterin.“ Offenkundig eine Absage an die Spekulationen im Netz, ob sie am Ende gar mit der Hamas sympathisiere.

„Meine Familie ist vor dem Krieg geflohen“, so Nura weiter in ihrem zweiten Post. „Wir wissen aus erster Hand, wie traumatisierend sowas ist.“ Unterdessen reagierte auch Universal Music, die Plattenfirma, bei der Nura auch für ihr neues, erst am 6. Oktober erschienenes Album „Periodt“ unter Vertrag steht: Man sei „schockiert über die brutalen Angriffe der Hamas“. Und man begrüße, dass Nura ihr Posting vom Sonntag inzwischen von ihren Plattformen entfernt habe.