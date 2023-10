Berliner Club About Blank: „Linke und Clubkultur sind leider nicht frei von Antisemitismus“

Der Friedrichshainer Techno-Club About Blank gilt innerhalb der Berliner Clubwelt als besonders solidarisch mit Israel. Schon in der Vergangenheit kam es deshalb zum Bruch mit Party-Veranstaltern, die mit der israelfeindlichen BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and Sanctions) sympathisieren, die auf den totalen Boykott Israels hinarbeitet. Wir haben angesichts des Angriffs auf Israel Sulu Martini, einen Sprecher des About Blank, befragt – zum merkwürdigen Schweigen in der Berliner Clubwelt über den Charakter der Angriffe; und zur gefährlichen, eskalierenden Dynamik von Social Media bei Nahost-Themen. Aber auch darüber, wie sich dem gegensteuern lässt.