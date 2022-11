Better Person: Wie Long Covid den Berliner Sänger tragisch ausbremst

Die Nacht ist so frostig, dass einem schier die Drinks in der Hand gefrieren könnten. Ziegrastraße 11: ein runtergerocktes Industriegelände in Neukölln, knapp außerhalb des S-Bahn-Rings, unweit vom Estrel-Hotel. Es ist ungefähr um zwölf, der 25., vielleicht auch schon der 26. November 2018; die Nacht, in der für Adam Byczkowski ein Märchen beginnt – eines, das später noch zum Albtraum mutieren wird. Adam Byczkowski ist Sänger und heißt auf der Bühne Better Person. Wobei Bühne in diesem Fall, in dieser Nacht eigentlich nur ein paar Quadratmeter Boden in einem halblegalen Club sind, der sich Internet Explorer nennt.