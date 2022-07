Es sieht aus wie eine Schallplatte und enthält doch die Essenz einer ganz anderen Idee von Sound und Song. Für 1,5 Millionen Pfund (rund 1,75 Millionen Euro) ist beim Londoner Auktionshaus Christie’s Bob Dylans „Blowin’ In The Wind“ im sogenannten Ionic-Original-Disc-Format versteigert worden. Bob Dylan hat sein Stück, dessen Erstfassung 1963 auf seinem zweiten Album „The Freewheelin’ Bob Dylan“ auf Platte erschienen war, vor etwa einem Jahr zusammen mit dem Produzenten T Bone Burnett eigens für das von diesem entwickelte analoge Ionic-Verfahren neu aufgenommen.

Ein Ionic Original sei keine Kopie, sagte T Bone Burnett erläuternd zu seiner technischen Innovation gegenüber der Zeitschrift Variety. „Es ist eine Originalaufnahme, und wir wollen keine Verknappung herbeiführen. Sie ist tatsächlich rar. Es sei eine einzigartige, handgefertigte Aufnahme.“

Zur Exklusivität des Herstellungsverfahrens passt auch der Verwertungsprozess. Wer den 60 Jahre alten Folksong, den Dylan 1962 vorab als Text in der Zeitschrift Sing Out veröffentlicht hatte, erworben hat, ist nicht bekannt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Für den Produzenten T Bone Burnett handelt es sich bei der Produktion samt der Versteigerung um eine Rebellion gegen den Massenkonsum. Es sei keineswegs so, dass er dem Publikum den Song vorenthalten wolle. „Bob klingt gut. Die Band klingt gut. Der Song ist großartig. Und ich muss sagen, ich denke, es ist das Beste, an dem ich je beteiligt war.“ Ob die Aufnahme, die über ein spezielles Equipment abgespielt werden kann, später öffentlich zugänglich sein wird, hängt nun vom anonymen Käufer ab.

Bob Dylans neue Fassung von „Blowin’ In The Wind“ steht so gesehen nicht nur für eine Revolution der Soundherstellung. Sie gilt auch als analoges Äquivalent zu sogenannten NFTs, die in der Kunstwelt als exklusive digitale Zertifikate gehandelt werden und zuletzt Millionenumsätze erzielten, ohne für das Kunstpublikum unmittelbar sichtbar zu sein.