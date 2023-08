Der Hardrock-Song „The Boys Are Back in Town“ von Thin Lizzy läuft vom Band, bevor Boygenius die Bühne in der Verti Music Hall in Berlin entern. Coole Ansage, denn zum einen sind die boys, die hier back in town sind an diesem Sommerdienstagabend in Berlin, eigentlich girls: Phoebe Bridgers (28), Julien Baker (27) und Lucy Dacus (27). Aber schon in ihrem halbironischen Bandnamen Boygenius spielt das amerikanische Indierock-Triumvirat lässig auf einen Geniekult an, der oft nur Männern gilt. Also pesen die drei einfach mit der Attitüde siegessicherer boys daher.

Als sich das Trio noch im Backstage-Bereich befindet, wird im Publikumssaal vor der Breitwandbühne passioniert gekreischt. Bridgers, Baker und Dacus sind schon sichtbar: Improvisiert daherkommende Live-Bilder aus dem Backstage flimmern über die Leinwand in der Verti Music Hall, während die drei a cappella „Without You Without Them“ anstimmen. Schon hier eindrucksvoll: Wie warmherzig die drei Stimmen (Dacus hat die dunkelste) einander ergänzen und umgarnen. Mitunter hat das was von Simon & Garfunkel, gedacht als Dreierbeziehung, inklusive Anklänge an den Song „The Boxer“.

Während uns also Boygenius im Song beteuern, dass sie der Geschichte des Gegenübers, des lyrischen Du, lauschen wollen und umgekehrt auch bereit sind, die eigene Geschichte zu erzählen, um diese dann zu verweben – ja, da fühlt sich Boygenius-Hören im beste Sinne wohlig an wie Marzipan und Nugat naschen; aber nicht von der überzuckerten Sorte, sondern jene, aus der man die Nüsse und die Mandeln natürlich herausschmeckt.

Und dann ist es so weit! Boygenius besteigen die gigantische Bühne in der Verti Music Hall. Es ist als würden sie sich vom Smartphone-Screen ins sogenannte echte Leben beamen. Viele der jungen Menschen im Publikum (darunter auffällig viele weibliche Teenager, lesbische, aber durchaus auch Hetero-Paare) kennen ihre Idole ja vorwiegend von TikTok: Dort wurden Bridgers, Baker und Dacus während der Pandemie-Lockdowns bekannt.

Jede für sich, aber schließlich auch als drei im Boygenius-Bunde. (Vermutlich sind sie damit das am meisten gefeierte Frauen-Supergroup-Trio seit Emmylou Harris, Dolly Parton und Linda Ronstadt.) Und nun spielen sie, nach ihren je eigenen Berliner Solo-Auftritten, erstmals auch als Band hier in der Stadt.

Wahnsinnig schön, dass sie eine so große Halle füllen! Mehr als 4000 Menschen passen in die Verti Music Hall, und die Tickets sind restlos ausverkauft. Die Lieder, die auch offen von queerer Liebe erzählen, sind introspektiv, aber sie treffen einen Nerv bei vielen jungen Menschen, und das verbindet – sorgt aber auch für Nervenzusammenbrüche: Einen Song unterbricht die Band dreimal, weil Mädchen in den vorderen Reihen kollabieren. Dabei wurde zuvor bereits gratis Wasser verteilt. Aber es scheint nicht nur an der Hitze und am Wassermangel zu liegen, dass Menschen hier schwindelig wird. Und vermutlich auch nicht nur an den psychedelisch verhuschten Visuals.

Es ist aber auch eine fulminante Show, die die drei Frauen mit ihren auf je eigene Weise intensiv berührenden Stimmen an ihren Gitarren (feines Fingerpicking!) und mit ihrer Begleitband (Schlagwerk, Bass, Keyboards, stellenweise Trompete) auf anderthalb Bühnenstockwerken vollführen! Songs von der 2018er Debüt-EP „Boygenius“, vom 2023er Debüt-Album „The Record“ und auch drei Solo-Nummern der einzelnen. Durchweg hält sich der starke Eindruck: Das sind ziemlich beste Freundinnen, die sich miteinander Mut ansingen und Kraft schenken. Über ihre Songs strömt diese auch zu den Menschen, die sie hören.

Und das kommt nicht ausschließlich bei jungen Mädchen gut an: Im Publikum treffen wir auch Alec (20) und seinen Freund Anton (22). Sie sind gemeinsam mit Antons Eltern (allesamt riesige Phoebe-Bridgers-Fans) hier. Für die letzten Songs des Abends steigt Alec auf die Schultern von Anton. Dort tanzt Alec im Sitzen, wirft die Hände gen Hallenhimmel, während Anton Alecs Beine engumschlungen festhält. Rundherum schwimmen Smartphone-Taschenlampen synchron.

Ob nun Boys oder Girls oder Generation TikTok oder Generation Laurel Canyon: Am Ende kriegen Boygenius mit ihren Liedern potenziell doch alle. Denn obwohl sie im Digitalen groß wurden, fühlen sich diese drei Frauen auch ganz analog sehr echt und überwältigend an. Zum Finale wagt Phoebe Bridgers gar ein Stagediving. Und in den ersten Reihen sind offenbar wieder alle bei Kräften: Fallen gelassen wird hier niemand.