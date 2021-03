Berlin - Für die Erfolgsgeschichte einer Popband stellt deren Gründung eine Art mythologischen Kern dar. Für puristische Fans gelten spätere Zu- und Abgänge als Verrat. Wie alles anfing, ist für die Entwicklung einer Popformation mindestens so wichtig wie der Sound und dessen Weiterentwicklung. In diesem Sinne gehörte der jamaikanische Reggae-Musiker Bunny Wailer, dessen Name eigentlich Neville O’Reilly Livingston lautete, nicht nur zu den Gründungsmitgliedern jener Band, die seinen Namen trug. Die legendären Bob Marley and The Wailers waren zugleich für die weltweite Verbreitung der reinen Lehre verantwortlich, die als Reggae zuvor allenfalls als Hybride über Jimmy Cliff („Wild World“) und Desmond Dekker („The Israelites“) in die britisch-amerikanische Rockmusik Einzug gehalten hatte.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz