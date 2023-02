Can You Feel The Cash Tonight? Wie Elton John mit Rekord-Tour absahnt

Elton John ist einer, der die Spielregeln verändert. Früher galten Show-Reihen von Popstars in der „Sündenstadt“ Las Vegas als Karriere-Finale: Das macht man mal noch, dann ist Schluss! Besonders praktisch, wenn man eh nicht mehr um den Globus touren mag, sondern eben lieber in der Wüste von Nevada chillt.

Dann aber Elton John: Er kam, spielte und siegte – erst mit seinem roten, dann mit seinem 1-Million-Dollar-Piano. So zumindest hießen die Shows, die er dort von 2004 bis 2009 und von 2011 bis 2018 spielte. 297 Millionen Dollar nahm er dabei ein: mehr als Lady Gaga, Britney Spears oder Cher bei deren glamourösen Las-Vegas-Residenzen. Nur Céline Dion verdiente mit ihren Las-Vegas-Konzerten noch mehr als der Glamrock-Pianoman mit der wohl beeindruckendsten Brillensammlung des Planeten.

Schluss war damit allerdings noch nicht. Nein, die Abschieds-Welttournee von Elton John ging danach erst los, im September 2018. 333 Shows spielte er. Die Tour sprengte alle Rekorde. „Farewell Yellow Brick Road Tour“ heißt sie, in Anspielung auf einen seiner größten Hits, „Goodbye Yellow Brick Road“ von 1973. Ein Song, der sich auf die gleichnamige Straße aus dem Buch „Der Zauberer von Oz“ bezieht. Kurz gerafft handelt dieser Elton-John-Song (beziehungsweise der Text, der von Bernie Taupin stammt) davon, sich aus dem magischen Lande Oz zu verabschieden und sich wieder dem einfachen Leben auf der Farm und in den Wäldern zuzuwenden. Wie passend.

Elton John möchte mehr Zeit mit seinem Mann und seinen Kindern verbringen und es sei ihm gegönnt. Vorher aber fließen noch mal unfassbare Mengen Dollars in sein Portemonnaie: Wie das Billboard Magazine vermeldet, wurden auf Elton Johns aktueller Tournee bereits jetzt über 817 Millionen Dollar eingespielt. Das sprengt die Rekorde von U2 (736 Millionen) und sogar Ed Sheeran (776 Millionen). Und da die Tour noch andauert (am 8., 10. und 11. Mai spielt er in Berlin in der Benz-Arena), ist laut Billboard sogar mit über 900 Millionen Dollar zu rechnen.

Wahnsinn. Es passt aber auch zum Trend, dass kleinere Acts Probleme haben, ihre Tickets zu verkaufen, während die großen mühelos Arenen füllen. Natürlich wird die Tour auch gut was kosten, aber ein paar Millionen-Dollar-Klaviere wird Elton John sich schon kaufen können von seiner Gage. Ob er damit wirklich in den Wäldern oder doch lieber auf der Farm bleibt, werden wir dann ja sehen.