Berlin - Geheimnisvoll wabert das Keyboard, nervös peitscht der Rhythmus, die Stimme der Sängerin jedoch ist sanft und klar: „I don’t want to say that I’m afraid to die“, singt sie da. Und: „I’m not good at goodbyes, I can’t apologise.“

„Asking For A Friend“ heißt das Lied, es ist der Eröffnungssong des neuen Albums der schottischen Elektro-Goth-Pop-Band Chvrches, und besungen wird, in epischen, mehr als fünf Minuten Länge, das Ende einer Liebe. Vielleicht auch der Liebe an sich, denn eigentlich geht es in dem Song darum, dass in der schönen neuen Welt nicht nur die Bilder, sondern auch die Begrifflichkeiten zunehmend hochauflösend sind: Was ist noch ein Freund heutzutage, was heißt lieben? Und geht, wenn die Bedeutung des Wortes schwindet, nicht auch die Sache verloren, die es bezeichnet?