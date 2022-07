Das Classic Open Air Berlin hat zu seinem 30. Jubiläum am Donnerstag einen nassen Start hingelegt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause läuteten die Berliner Symphoniker die Konzertreihe im Regen auf dem Gendarmenmarkt ein. Über 5000 Klassikfans lauschten dem Eröffnungskonzert unter Regenschirmen und in Capes, bei gutem Wetter wären es womöglich noch deutlich mehr gewesen. Denn das Classic Open Air in Berlin ist jedes Jahr gut besucht. Hinzu kommt, dass die Tickets aus dem Sommer 2020 ihre Gültigkeit behielten.

Classic-Open-Air-Chef Mario Hempel sagte vor dem Open Air auf dem Gendarmenmarkt: „Wir spielen auf jeden Fall, auch wenn das Orchester nasse Füße kriegt.“ Auch am Freitag- und Samstagabend werden laut Wettervorhersage ein paar mögliche Tropfen das zweite und dritte Konzert also nicht verhindern. Die abendliche Sommerkonzert-Reihe endet am Montag. Alle Konzerte werden auf der eigens errichteten Bühne vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt gespielt.

Freitag: Mediterrane Opernhits unter Sternen

Am Freitagabend, um 19.30 Uhr betreten die Norddeutschen Philharmoniker Rostock unter Leitung des Dirigenten Marcus Merkel die Bühne, die an diesem Abend mit künstlichem Sternenlicht beleuchtet wird. Dargeboten werden von mehreren Solistinnen und einem Chor Opern von Verdi, Donizetti, Albeníz, Puccini, Bizet und Offenbach. Der Einlass startet wie bei allem Konzerten im Rahmen des Classic Open Air um 18.00 Uhr.

Sonnabend: Highlights der Klassik

Mozart, Weber, Beethoven und Vivaldi: Das Orchester der Anhaltischen Philharmonie Dessau spielt unter Leitung von Markus L. Frank am Sonnabend Highlights der klassischen Musik und will damit sowohl Kenner des Genres als auch Einsteiger begeistern. Der deutsche Jazz-Pianist und Komponist wird das Konzert moderieren. Inszeniert wird die Show laut Website des Classic Open Air „in Licht und Feuer“.

Sonntag: Howard Carpendale

Am Sonntagabend spielt Howard Carpendale mit seiner Band auf dem Classic Open Air. Der vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren erfolgreiche Sänger spielt mit seine größten Hits, von „Ti Amo“, „Hello Again“, über „Nachts wenn alles schläft“ bis „Tür an Tür mit Alice“.

Montag: Swing-Musik von Benny Goodman und Frank Sinatra

„Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra“ bringen beim letzten Abend der Sommer-Konzert-Reihe gemeinsam mit der Big Band der Deutschen Oper Berlin die Swing-Ära wieder auf die Bühne. Gespielt werden unter der Leitung von Andrej Hermlin selbst Lieder von Benny Goodman bis Frank Sinatra. Es treten Sänger, Entertainer und Bandleader Tom Gaebel und die Blues- und Soulsängerin Angelika Weiz auf.

Tickets für die Konzerte des Classic Open Air gibt es unter classicopenair.de/programm