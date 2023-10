Berliner Club About Blank in Friedrichshain: „Techno-Kapitalismus ist scheiße“

Nicht selten ist von einer „Disneylandisierung“ oder „Ibizaisierung“ des Berliner Clublebens die Rede: Viele haben den Eindruck, dass es immer mehr darum geht, klickkonforme Events zu kreieren. Ein DJ wird nach dieser Logik dann gebucht, wenn er gigantische Streaming-Zahlen oder Follower auf Social Media hat. Das gilt dann als Garantie, dass auch viele Gäste zur Party strömen und der Rubel rollt. Schlagwort: Business Techno. Zur Folge hat das aber auch, dass internationale Star-DJs ständig gesundheitszehrend durch die Welt jetten, während man lokalen Newcomer-Talenten immer weniger zutraut.

Das About Blank, der Club am Ostkreuz mit dem viel geliebten und viel beneideten Garten, will dieser kapitalistischen Verwertungslogik von Techno offenkundig Einhalt gebieten. So liest sich die Ankündigung der neuen monatlichen Partyreihe namens Blank Friday, die schon nächsten Freitag, am 13. Oktober, starten soll. Los geht’s dann um 23 Uhr. In der ersten Stunde kostet der Eintritt 12, danach 16 Euro. Und Kern des Konzepts ist es, dass das Line-up vorher nicht verkündet wird. Welche DJs auflegen, das erfährt man erst, wenn man drin ist. Böse gesagt: Man kauft die Katze im Sack. Andererseits: Wer das Blank und seine Klangästhetik mit Techno, Disco und House mag, wird wohl kaum böse Überraschungen erleben.

Wie kam der Club zu diesem Konzept? Laut Ansage des Kollektivs heißt es: „In den vergangenen Monaten haben wir […] viel darüber nachgedacht, wie wir der ewigen Kostenspirale, der Inflation, dem immer härter werdenden Booking-Business und dem Trend zu immer größer und schneller etwas entgegensetzen können.“ Man wolle „einen bewussten Gegenpunkt zur fortschreitenden Eventisierung und der immer weiter zunehmenden Kommerzialisierungsdynamik der Clubkultur schaffen“. Mit welcher Strategie? „Kein TikTok, kein Promotion-Bullshit, kein aufmerksamkeitsheischendes Name-Dropping.“



Knallig denn auch die finale Begründung der neuen Partylinie: „Denn der Durchmarsch des Techno-Kapitalismus ist scheiße“, so das Kollektiv des About Blank. Los geht es ausgerechnet am sagenumwobenen Horrortag, am Freitag, dem 13. „Es ist Freitag, der dreizehnte Oktober, und wir scheißen auf sämtliche Prozente“, so das Kollektiv in seiner plakativen Pointe. Dann bleibt wohl nur noch abzuwarten, ob auch die potenziellen Gäste auf Vorab-Line-ups, TikTok und Star-DJs scheißen.