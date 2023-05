d4vd im Interview: „Ich kille die Person nicht wirklich, sondern nur die Gedanken“

d4vd (sprich: David) ist zurzeit einer der am meisten gestreamten Acts der Welt: Allein auf Spotify hat er 30 Millionen monatliche Hörer. Seine Superhits „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ wurden dort jeweils mehr als eine halbe Milliarde mal geklickt. Schwindelerregende Zahlen auf dem Level von Beyoncé und The Weeknd. Doch wer ist der Mensch hinter den Zahlen? Wer ist David Anthony Burke, der erst vor kurzem 18 Jahre alt wurde? Wir wollten es wissen und haben ihn in Kalifornien angerufen. Damit sind wir bislang die einzige deutsche Zeitung, der d4vd ein Interview gegeben hat – pünktlich zum Release seiner EP „Petals to Thorns“.