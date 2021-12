Man durfte gespannt sein, wie das Deutsche Symphonie-Orchester und Chefdirigent Robin Ticciati seine Konzertreihe „Neues vom Tage“ eröffnen würde. Die Programme sollen kurzfristig auf die aktuelle Lage reagieren – was wäre das in unseren Tagen? Die neue Bundesregierung? Omikron? Die Flüchtlingskatastrophe in Belarus? Nein! Es ist der Klimawandel!