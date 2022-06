Die Rolling Stones kommen nun doch nach Berlin. Mick Jagger und Co. werden ihre Europa-Tournee zum 60. Bandjubiläum um ein Konzert verlängern und am 3. August in der Waldbühne spielen. Das teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Donnerstag mit, er will rund 20.000 Tickets verkaufen. Es wäre auch ein Skandal gewesen, wenn die Band Berlin ausgelassen hätte. Jetzt soll das Konzert die Tour sogar abschließen, was es zu einem historischen macht. Ron Wood erzählte dem Esquire-Magazin kürzlich, dass er im Sommer seine volle Energie brauche, denn „schließlich stehen wir vor der letzten Tournee“. Er relativierte das sofort, als der entsetzte Interviewer nachfragte. Aber was, wenn es stimmt? Die Stones haben im Gegensatz zu anderen noch nie eine Abschiedstournee angekündigt, um ein Jahr später ihr Comeback zu vermarkten.

Irgendwann in den Neunzigern gab ich als junger Mann mein ganzes Geld aus, um die Rolling Stones live im Olympiastadion zu sehen. Es war eher aus Reflex denn aus Liebe. Meine ersten 17 Jahre konnte ich hinter dem Eisernen Vorhang von solchen Veranstaltungen nur träumen. Die entbehrungsreiche Trennung von der richtigen Welt nahm ich nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich wahr. Ich stellte mir vor, dass man zu den Stones geht, um vor lauter Leidenschaft das Stadion auseinanderzunehmen. So wie 1965, als die Musiker nach 20 Minuten von der Waldbühne flohen, weil alles aus dem Ruder lief. Jetzt war die Mauer weg und die Stones kamen nach Berlin – da konnte man nicht einfach nicht hingehen.

Meine Erwartungen wurden nicht annähernd erfüllt. Ich stand irgendwo hinten mit einem älteren Freund, der versuchte, die Songs mitzusingen und mich irgendwie künstlich anstrahlte: Dass wir das noch erleben dürfen! Er meinte damit, dass die Stones in ihrem Alter noch spielten! Ich wippte in den Knien, wurde aber das Gefühl nicht los, dass ich ungefähr 30 Jahre zu spät war. Das war vor ungefähr 30 Jahren. Und jetzt ist es wieder so, dass man nicht einfach nicht hingehen kann. Aber diesmal mit korrigierten Erwartungen.

Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 29. Juni, um 12 Uhr mit einem exklusiven Presale und Sie können versuchen, im Ticketshop der Berliner Zeitung Tickets zu bekommen. Der reguläre Verkauf beginnt am 1. Juli ebenfalls um 12 Uhr.