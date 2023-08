Das Musikfest Berlin 2023 begann am Wochenende mit zwei großartigen Konzerten. Das Concertgebouw Orkest aus Amsterdam spielte am Sonnabend in der Philharmonie unter Leitung von Ivan Fischer Mahlers „Siebente Symphonie“ und einen Liederzyklus von Jörg Widmann, gesungen von Michael Nagy.

Am Sonntag im Kammermusiksaal gab der Pianist Alexander Melnikov mit Kollegen und Landsleuten ein sehr vielfältig besetztes Rachmaninow-Konzert.

Die programmatischen Schwerpunkte der von den Berliner Festspielen veranstalteten Konzertreihe sind damit fast sämtlich versammelt: Im Zentrum steht Sergej Rachmaninow, der vor 150 Jahren geboren wurde; daneben gibt es einen Mahler-Schwerpunkt. Die Rolle des Zeitgenossen vertritt Jörg Widmann, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feierte. Weitere Abstecher macht das Musikfest später in den nah- und fernöstlichen Raum, wenn das Deutsche Symphonie-Orchester Mahlers „Lied von der Erde“ auf chinesische Lyrik mit einem Konzert für Sheng und Orchester der koreanischen Komponistin Unsuk Chin kombiniert (30. August, Philharmonie) oder die Uraufführung von Wolfgang von Schweinitz’ „My Persia“ auf traditionelle persische Musik trifft (15. und 16. September, Kammermusiksaal).

Ingeniöse Kombinationen, überraschende Pfade

Zwei langjährige Gäste des Musikfests scheren aus: Philippe Herreweghe wird mit seinen Ensembles Bachs „h-Moll-Messe“ aufführen (13. September, Philharmonie) und die Ensembles von John Eliot Gardiner kommen mit Hector Berlioz’ Monsteroper „Les Troyens“ vorbei (1. September, Philharmonie) – allerdings hat sich Gardiner nach tätlichem Angriff auf einen Sänger dieser Produktion vom Dirigat zurückgezogen, sie wird nun geleitet von seinem Assistenten Dinis Sousa.

Ein interessantes, schönes, vielversprechendes Programm. Und doch wirkt es eigentümlich lieblos. Den Künstlerischen Leiter Winrich Hopp kennt man von den früheren Musikfesten als einen unorthodoxen Vermittler der frühen Moderne und Nachkriegsavantgarde, der mit ingeniösen Kombinationen überraschende Pfade durchs Repertoire schlug. Dass der Jubilar Rachmaninow nicht sein Lieblingskomponist ist, kann man sich vorstellen – und auch Mahler schätzt er nicht übermäßig; zu dessen 150. Geburtstag 2010 ging er sehr vorsichtig mit dessen abgespielter Musik um.

Welche Idee steht nun hinter der Konfrontation der beiden im diesjährigen Musikfest? Soll Mahler als Nostalgiker betrachtet werden, der gleichwohl noch an eine offene Zukunft der Musik glaubte, während Rachmaninow diese nicht mehr erkennen konnte?

Hört man Mahlers „Siebente“ mit dem Concertgebouw, so entsteht der Eindruck einer grellen, hart geschnittenen und wenig emotionalen Musik. Ivan Fischer nimmt nicht nur die Tempi straff, er kostet auch die Höhepunkte nicht aus, fügt die Abschnitte mit klar unterschiedenen Tempi rasch aneinander. Ist die klassisch-symphonische Dramaturgie bereits durch die suitenhafte Satzfolge zerstört, so entdeckt Fischer im Inneren der Sätze die Dekonstruktion traditionell organischer Zusammenhänge. Die aber sind dem 13 Jahre jüngeren Rachmaninow lebenslang wichtig: Allein die langen Melodien stehen schon dafür.

Die Nähe von Rachmaninow und Ravel

Melnikow und Alexander Rudin machen aus der Cello-Sonate kein großes Theater, sondern bleiben stets analytisch auf der Spur der Form – die romantische Welt ist hier noch heil. Wenn sie zerbrochen ist, spricht Rachmaninow nicht mehr von „Symphonie“, sondern von „Symphonischen Tänzen“. Melnikow spielt dieses letzte Werk von 1940 mit Olga Pashchenko in der Fassung für zwei Klaviere: Die grafische Klarheit der Harmonik ist ein großer Vorteil dieser Transkription und Interpretation – plötzlich ist Rachmaninow ganz nah an Ravel. Wie der Schlusssatz aus sehr disparaten Ideen und einer im verklingenden Klavierklang sich ganz anders erzählenden Dramaturgie zu Geschlossenheit und enormem Sog findet, wird beeindruckend dargestellt.

Die Symphonischen Tänze erklingen auch noch orchestral (Israel Philharmonic, 4. September), außerdem die Dritte Symphonie (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 2. September) und die für das Verständnis von Rachmaninows Musik zentrale „Ganznächtliche Vigil“ (Rundfunkchor Berlin, 6. September). Für einen Rachmaninow-Schwerpunkt ist das allerdings eher blass; den Reichtum dieser Musik hat allein Melnikow erschlossen – auch mit der grandiosen Nadezhda Pavlova, die mit den „Sechs Romanzen op. 38“ den Liedkomponisten vorstellte, der mit unerschöpflichen, aber immer tonalen Mitteln einen einzigartigen Farben- und Ausdruckszauber schafft; Pavlova verfügt über die entsprechende stufenlose Palette vom intimsten Schluchzen bis zum großen Ausbruch.

Was es hier noch zu entdecken, welche Möglichkeiten der Kombination es gäbe! Russische Musik, Musik des Exils, die Vielfalt der damaligen Klaviermusik, das Konservative … Unverständlich, warum das Musikfest diese Chance nicht genutzt hat!

Heißes Herz, kein Gedanke

Schließlich möchte man auch nicht annehmen, dass ein Boulez- und Stockhausen-Kenner wie Hopp sich über den Rang Jörg Widmanns täuscht. Sein Zyklus „Das heiße Herz“ auf Lyrik vor allem der Romantik wirkt wie ein vergröberter Wolfgang Rihm: Wo Widmanns ehemaliger Lehrer die historischen Wurzeln andeutete, formuliert Widmann vollständig tonal. Alles ist etwas lederner, etwas schlichter und eindeutiger. Das reizt, zumal in Michael Nagys wirklich liebevoller und intensiver Interpretation, zum Applaus. Aber es regt keinen einzigen Gedanken an.

Musikfest Berlin, bis 18. September im Haus der Berliner Festspiele. Programm und Informationen unter: www.berlinerfestspiele.de