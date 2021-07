Berlin - Billie Eilish und ihre Fans haben eine enge Bindung – und die 19-jährige Sängerin macht es auch leicht, eine zu ihr aufzubauen. Eine Doku und ein Bildband zeigen bereits intime Ausschnitte aus dem Leben der Kalifornierin. Ihr Instagram-Kanal ist längst eine Art Tagebuch geworden. Und wer wissen will, wie die Musik von Eilish als Nächstes klingt, der braucht nicht mal mehr eine Journalistin. Zumindest einige von ihren Hörern.

Die amerikanische Plattenfirma Interscope, bei der die Musikerin unter Vertrag ist, hatte gemeinsam mit Partnern aus verschiedenen Ländern für ihr am Freitag erscheinendes Album „Happier Than Ever“ Radiostationen ausgewählt, die ein exklusives Pre-Listening des neuen Werks organisieren. In Berlin traf es den lokalen Independent-Sender FluxFM, die Verlosung fand über deren mobile App statt.

Am Dienstagabend wurden im Kreuzberger Club Prince Charles dann einige Stühle und Lautsprecherboxen zusammengerückt. Was daraufhin passiert ist, bleibt geheim. Weder Mitarbeiter des Clubs, des Senders, des Labels, geschweige denn Journalisten waren geladen. Kein Ton, kein Social-Media-Post hat den Raum verlassen. Eilish hat es tatsächlich geschafft, in einer Zeit der vollkommenen Vernetzung ein intimes und exklusives Event zu schaffen.

Aber Eilish wäre nicht Eilish, wenn sie sich nicht auch um den Rest ihrer Anhängerschaft kümmern würde. Auf ihren sozialen Kanälen lassen sich eine Titelliste und Fotoaufnahmen aus dem Studio finden, drei Songs hat sie bisher veröffentlicht. In einem Interview mit dem Musikvideo-Provider Vevo empfahl sie, „Happier Than Ever“ an einem regnerischen Tag im Auto zu hören: „Dreh die Lautstärke auf, lehne dich zurück, schließ die Augen und hör zu.“

Was wir den Lesern und Leserinnen der Berliner Zeitung empfehlen, erfahren Sie, sobald Eilish ihre Musik für den erweiterten Freundeskreis bereitstellt.