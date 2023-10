Das Schweigen zum Morden in Israel: Warum ist die Berliner Clubszene plötzlich so still?

Die Berliner Clubwelt zeigt sich gern gesellschaftsrelevant: Man ist nicht nur ein Ort zum Feiern, nicht nur großer Wirtschaftsfaktor für Berlin. Nein, man ist auch politisch. Gegen die A100 und gegen die AfD zieht man gemeinsam auf die Straße. Die bloße Existenz der Clubs sei eine Garantie für Schutzräume, für Orte, so heißt es oft aus der Szene, an denen Menschen das Leben und ihr Lieben feiern dürfen, ganz sie selbst und ohne Angst.

Spätestens seit letztem Wochenende muss doch aber allen klar sein: Ein Rave ist kein Schutzraum. Hunderte Zivilisten hat die palästinensische Terrormiliz Hamas abgeschlachtet auf dem Supernova-Psytrance-Festival im Süden Israels. Eine Gräueltat, ein Massenmord, der nur schockieren kann. Eigentlich. Doch die Clubszene ist still, auch in Berlin. Schockstarre?

Nach dem Massaker im November 2015 in Paris etwa, als 90 Menschen im Bataclan-Club im jüdischqueeren Marais-Viertel beim Konzert der Eagles Of Death Metal von radikalen Islamisten hingerichtet wurden, oder nach dem Attentat auf den queeren Pulse-Nachtclub mit 49 Toten in Orlando, Florida, im Juni 2016 gab es große Solidaritätsbekundungen für die Opfer und ihre Angehörigen. Nach dem Orlando-Attentat wurde in Berlin gar eine gigantische Demonstration mit bewegenden Ansprachen vor dem Brandenburger Tor organisiert, gestemmt von Menschen aus dem Nachtleben.

Nichts dergleichen zurzeit. Es wirkt so, als könnte man sich hinter den Clubwelt-Kulissen derzeit noch auf keine Linie einigen. Wie kann das sein? AfD und A100, sie sind klare Gegner, aber die Hamas nicht? Warum scheint es gerade so schwierig zu sein, solidarische Kräfte in der Berliner Technoszene zu mobilisieren?

Teile der Clubwelt sympathisieren mit BDS und #DJsForPalestine

Der britisch-deutsche Journalist Nicholas Potter, der sich schon länger mit Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen beschäftigt, hat in der taz und auf Deutschlandfunk Kultur auf ein Antisemitismusproblem in der Clubszene hingewiesen. Auch der Friedrichshainer Technoclub About Blank könnte ein Lied davon singen: Wiederholt geriet das Kollektiv des Clubs in Konflikt mit Partyveranstaltern, die dem tendenziell antisemitischen BDS und #DJsForPalestine nahestehen. Bestimmte Partys mit antisemitischen Tendenzen seitens der Veranstalter und DJs finden im traditionell israelsolidarischen About Blank nicht mehr statt. Umgekehrt rief der BDS schon vor Jahren zum Boykott des Clubs auf.

Es ist nun aber nicht so, dass viele in der Clubwelt nur schweigen würden zum Angriff auf Israel. Manche (etwa die BDS-Unterstützerin Mama Snake) ergreifen sehr wohl das Wort, doch mitnichten in Solidarität mit Israel: Juliana Huxtable beispielsweise, eine gefeierte Multimediakünstlerin und DJ, die zwischen Berlin und New York pendelt und öfter im Berghain auftritt (so auch am 27. Oktober 2023 wieder), teilte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ihrer Instagram-Story einen Beitrag der „Palästina Kampagne“ zur polizeilich verbotenen, israelfeindlichen „Demo in Solidarität mit Palästina“ auf dem Neuköllner Richardplatz: „Wir informieren über kommende Schritte, um Palästina in Berlin auf die Straße zu bringen.“ Die Polizei befürchtet volksverhetzende, antisemitische Ausrufe, Gewaltverherrlichungen sowie Gewalttätigkeiten.

Huxtable ist selber queer und trans. Die Hamas wäre mit ihrer Art zu leben ganz sicher nicht einverstanden. Doch es scheint diese gewisse Tendenz in der Clubwelt zu geben, auch unter Menschen, die selber Minderheiten angehören, sich ohne Wenn und Aber solidarisch mit den Palästinensern zu fühlen – und Israel schlichthin als Täter und kolonialistischen Aggressor abzustempeln.

Sicher kann man Israels Regierung und auch Menschenrechtsverletzungen kritisieren. Aber dieser Großangriff auf Israel ist nicht die Zeit für „Free Palestine“-Schilder. Es wäre an der Zeit für ein solidarisches Zeichen mit dem einzigen jüdischen Staat der Welt, der als Schutzraum für alle Juden gegründet wurde. Bleibt zu hoffen, dass auch die Berliner Clubs, DJs und Raver sich doch noch darauf besinnen können.