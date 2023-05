Der Exzentriker in der Mitte: Zum 100. Geburtstag György Ligetis

Die Musik György Ligetis wird im Jahr seines 100. Geburtstages nicht aufdringlich viel gespielt, aber doch immerhin so oft, dass es dem regelmäßigen Konzertbesucher auffallen kann. Der 100. Geburtstag von Iannis Xenakis im letzten Jahr wurde vom öffentlichen Musikleben praktisch nicht zur Kenntnis genommen. Luigi Nonos 100. Geburtstag im nächsten Jahr wird bei den Berliner Philharmonikern und dem Deutschen Symphonie-Orchester ignoriert, die Pläne der anderen Berliner Orchester liegen noch nicht vor. Vermutlich wird in zwei Jahren wenigstens der Pierre-Boulez-Saal einiges zum 100. Geburtstags seines Namenspatrons unternehmen, ebenso wie das als Ort der Boulez-Pflege eingeführte Musikfest Berlin.

Dass György Ligeti durch die immer noch stärkste Gedenkaktivität die Rolle des zentralen Komponisten dieser Generation zugefallen ist, verdreht die historischen Verhältnisse. Denn innerhalb der Avantgarde war der aus dem kommunistischen Ungarn geflohene Ligeti ein Exzentriker. In seinem Herkunftsland hatte er Volkslieder bearbeitet, Chorwerke und Kantaten für sozialistische Musikfeste komponiert, Theorie unterrichtet, eine Harmonielehre geschrieben und eine Studie zur Mehrstimmigkeit rumänischer Volkslieder, kurz: Er war ein Mann traditionellen Handwerks, in dem aber dennoch eine Ahnung von völlig anderen Klängen rumorte. Die Musik von Boulez, Nono und Stockhausen kannte er nur aus gestörten, knisternden Radiosendungen. Für die Schublade schrieb er ein erstes Streichquartett und den Klavierzyklus „Musica ricercata“, in denen die tonalen Bindungen immer mehr gelöst werden, Groteskes und Fantastisches um sich greift, und das alles im Rahmen strenger Strukturen.

Ligeti setzte sich über ideologische Dogmen der Avantgarde hinweg

Nach einer dramatischen Flucht aus Ungarn landet er Ende 1956 erst in Wien, dann in Köln bei Karlheinz Stockhausen. Aufgrund seiner funkelnden Intelligenz, einer grenzenlosen Neugier und Offenheit und einer Begabung, publikumswirksam zu komponieren, war er schnell ein hochgeachteter Teil der Avantgarde. Sein Zugang war dabei immanent ästhetisch. Nicht nur, weil er den Kommunismus kennengelernt hatte, interessierten ihn weder Luigi Nonos revolutionärer Impetus noch der Katholizismus Stockhausens. Statt Boulez zu verehren, deckte er „Fehler“ in dessen seriellen Strukturen auf.

Seine geistige Unabhängigkeit ging ihm über alles, und so schwang er sich über die ideologischen Dogmen seiner Kollegen rasch hinweg. Die Uraufführung des Orchesterstücks „Atmosphères“ bei den Donaueschinger Musiktagen 1961 war einer der größten Erfolge in einem Jahrhundert, in dem Musik vor allem durch Skandale auf sich aufmerksam machte: Das Stück musste sofort wiederholt werden und wurde durch Stanley Kubrick, der es in „2001“ als Filmmusik verwendete, weltberühmt.

Eine Absage an die Erlösungshoffnung?

Zum einen klang „Atmosphères“ auf neue Art und Weise schön. Zum anderen weckte es reiche Assoziationen, die vom Titel ausgingen, aber auch von der Widmung an den verstorbenen Kollegen Matyas Seiber – gab es hier Anspielungen auf die Totenmesse, etwa in jenem Absturz des Klangbandes aus den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen, „in tartaro“, wie Ligeti sagte? Erteilte die einem grauen Himmel gleichende Gestaltlosigkeit dieser Musik nicht jeder Erlösungshoffnung eine Absage?

Zum dritten war mit diesem Erfolg der seriellen Musik das Genick gebrochen. Ligetis Cluster-Landschaften, sein „Mikropolyphonie“ genanntes Verfahren der Kombination konturloser Stimmen in so großer Zahl, dass das Gewebe zu verschwimmen beginnt, vermochte indes keine Tür zu öffnen. Ligeti arbeitete seine eigene Technik vielfältig aus und übertrug sie auch auf Kammerbesetzungen. Aber irgendwann half gegen die drohende Stagnation nur noch ein Bruch: Spätestens mit dem Horntrio von 1982 wurde Ligeti, mittlerweile Professor in Hamburg, postmodern und damit offiziell als Verräter an einer Neuen Musik identifiziert, die von der ewigen Moderne träumte.

Identität und Gesinnung waren kein Thema

Im Unterschied zu Krzysztof Penderecki jedoch, der nach seiner Abkehr vom Sonorismus zum spätromantischen Symphoniker wurde, war Ligeti nach wie vor neugierig: Mit der Minimal Music, dem Pop und vor allem der Musik Afrikas und Asiens rezipierte er Stile und Techniken, die aus den akademisch zunehmend verbunkerten Kompositionsklassen in der Regel ausgeschlossen waren. Der Einfluss tonaler Strukturen in späteren Werken wie den Etüden für Klavier oder dem Violinkonzert ist gewiss auch im Zusammenhang mit dem Altern des Komponisten zu sehen und einem Hang zur Sentimentalität geschuldet. Indes vermochte er sie immer wieder auf höchstem Niveau und mit erstaunlicher Originalität zu integrieren: Zauberhaft etwa, wenn im Violinkonzert die ungarisch klingende Melodie von einer Art Choral der Okarinas abgelöst wird, die keine präzisen Tonhöhen spielen können.

Große Musik ist das ohne jede Frage. Aber was kann sie uns heute bedeuten? Ligeti hat zum Beispiel seine „Identität“ als rumänisch-jüdischer, in Ungarn geborener Siebenbürger nie zum Thema gebracht, Gesinnungen waren für ihn künstlerisch uninteressant. Heutigen Diskursen, die immer auch Bekenntnisse fordern, steht diese Musik mithin schweigend gegenüber – aber es ist ein Schweigen, das uns zeigt, wie die Gegenwart von Ideologien bestimmt und unfrei gemacht wird.