Echte Männerfreundschaften schließt man mit Fünf. Es gab einmal eine Welt, in der sich Jungs Wunden in die Arme ritzten und sich Blutsbrüderschaft versprachen. Oder sie gründeten eine Band wie Alan Clarke und Graham Nash, die in Manchester aufwuchsen und im selben Schulchor sangen. Aus dieser frühen Stimmerprobung wurde später eine der erfolgreichsten britischen Bands, die wegen ihres mehrstimmigen Harmoniegesangs mit den Beatles verglichen wurden und zwischenzeitig kaum weniger erfolgreich waren als die „Fabulous Four“. The Hollies – der Name war eine Hommage an den legendären, frühverstorbenen Buddy Holly – produzierten zwischen 1963 und 1970 reihenweise Charthits, darunter „Bus Stop“, „Carousel“ und „Sorry Suzanne“.