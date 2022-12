Der Mann mit dem Wartburg: Der Schlagersänger Frank Schöbel wird 80

So wäre die DDR gern gewesen: modern, erfolgreich, unspießig. So, wie Frank Schöbel mit Chris Doerk auftrat. Oder mit Aurora Lacasa. Er geht wieder auf Tournee.

Jetzt ist es doch passiert. Jahrzehntelang hielt sich der Eindruck, dass der Schlagersänger Frank Schöbel seine Jugendlichkeit für sich als Charakterzug gepachtet hat und als altersloser Sonnenjunge ewig vor sich hin schöbelt. So, wie er mal angefangen hat, als er mit 20 Jahren erstmals auf eine Bühne sprang. Jetzt wird er 80 und mobilisiert alles für das große Jubiläum. Das Pensum: eine zweite Autobiografie, eine Tournee mit 40 Konzerten und danach noch ein neues Album. Er sorgt für Haare ohne Grau und nimmt vor Fernsehauftritten ein paar Pfund ab, um eine gute Figur zu machen, alles wie immer. Erleichtert stellt man fest: Auch Schöbels Gesicht ist etwas runder geworden, er muss jetzt auf seine Knie achten, kann nicht mehr so unbeschwert Fußball spielen oder mit dem Fernsehballett hundert Mal im Takt hochspringen, die Unterschenkel nach hinten reißen und dazu singen: „Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß“. Eine unglaubliche Nummer aus dem „Kessel Buntes“.

Der Mann ist Künstler, kein Leistungssportler. Wobei das für ihn angeblich auch eine Option war – also Radrennfahrer, Zehnkämpfer oder eben Fußballer. Aber Frank Schöbel ist ja nicht dumm. Nie hätte dieser Alleskönner, der glücklich den Leipziger Luftschutzkellern entwachsen ist, dessen Mutter sich allein mit zwei Kindern durch die Nachkriegszeit schlagen musste, nie hätte er seinen einmal eroberten Glamour-Beruf wieder hergegeben. Er war nicht umsonst von der Werkbank abgehauen, die ihn als gelernten Mechaniker erwartet hätte.

Ein öffentliches Ehepaar

Schöbel wusste immer, was er will: Erfolg. Er würde es anders erzählen, aber zu erstem Ruhm in den endlosen Weiten der DDR schafft er es, weil er zu zweit ist. Schlagersänger gibt es viele, das Duo Chris Doerk und Frank Schöbel ist einzig: Ein blutjunges öffentliches Ehepaar, das gemeinsam fröhliche Lieder singt – „Woher willst du wissen, wer ich bin?“ – und in Musikfilmen wie „Heißer Sommer“ spielt. Er strahlt als spritzig-dynamischer Sonnyboy, sie trägt einen kurzen Jungs-Haarschnitt und Miniröcke zu endlosen Beinen. Sie bilden das schicke Gegenstück zur Biederkeit der 1960er mit ihren toupierten Betonfrisuren.

Als ein Baby kommt, gehen beide weiter arbeiten – auf der Bühne. So wäre die DDR gern gewesen: modern, erfolgreich, unspießig. Als sich Chris und Frank nach sieben Jahren trennen, schreiben Bürger Protestbriefe an das Paar, an das Fernsehen, an die Staatsführung. Werner Lamberz, zuständig für Agitation im Politbüro, wird von hochrangigen Genossen aufgefordert, „die Sache wieder in Ordnung“ zu bringen. Der fürsorgliche Staat regelt doch alles, und „unsere“ Fernsehstars dürfen tun und lassen, was sie wollen?

Na, wenigstens die. Frank Schöbel wird nun allein zum Schlagerliebling der Nation. Seine Hits „Wie ein Stern“ oder „Gold in deinen Augen“ sind famos arrangierter Kitsch, aber mit Pauken und Trompeten, Verve und Ernsthaftigkeit vorgetragen eben auch ein herrliches Statement, bis heute unpeinlich. Der Sänger rastet nie auf dem Weg zu einem Entertainer. Schreibt Drehbücher, Texte, Hunderte Kompositionen für Kollegen, er moderiert Sendungen aller Art und scheut sich nicht, diese als Clown, Weihnachtsmann oder sonstiger Dödel mit Witz aufzulockern.

Der Sänger Frank Schöbel in einer Fernsehsendung des MDR. Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Mit seiner zweiten Ehefrau Aurora Lacasa – wie Chris Doerk eine stimmgewaltige Sängerin – und den gemeinsamen Töchtern bringt er 1985 die Platte „Weihnachten in Familie“ heraus. Sie wird mit Millionenverkäufen das erfolgreichste Amiga-Album aller Zeiten. Damals wohnt die Familie noch im 10. Stock eines Köpenicker Plattenbaus. Der Star fährt Wartburg, als Kollegen der Branche längst in Villen umgezogen sind, mit Volvo in der Garage. Schöbel bleibt bodenständig, kumpelhaft, grüßt jeden zurück, der ihn zu kennen glaubt. Er muss den Freundlichen nicht spielen, er ist so.

Der Mauerfall läutet für Schöbel und seine Kollegen einen scharfen Karriere-Knick ein. Ost-Zuschauer beobachten das anfangs mit gebremstem Mitleid – ihnen steht jetzt die Welt offen und gerade die Schlagerbranche war doch zuvor bis zur Halskrause subventioniert und privilegiert, im Gegenzug staatstreu. Schöbel hat seine Interessen immer durchgesetzt, aber 1989 auch die Rocker-Resolution über die Zustände im Land unterzeichnet. Die Wendezeit trifft ihn mit Wucht. Er kannte ja den Westen durch häufige Auftritte, hatte 1974 als DDR-Sänger sogar die Fußballweltmeisterschaft in Frankfurt am Main mit eröffnet. Nur kommt er jetzt nicht mehr als Exot aus dem Osten in die Fernsehshows, sondern als beinharte Konkurrenz. Das ändert alles.

August 1972: Der DDR-Künstler Frank Schöbel. Wolfgang Weihs/dpa

Vom MDR will er sich künftig fernhalten

Mit dem geballten Desinteresse hat keiner rechnen können, er schon gar nicht. Nach Jahrzehnten auf der Bühne und Tausenden Fernsehauftritten erlebt der Sänger, dass ein großer Plattenboss nicht weiß, wer das sein soll, Frank Schöbel. Der holt sich seine Zuschauer und Bühnen bald zurück. Doch bleibt es wohl ein ziemlicher Kampf. Ein gesamtdeutscher Star wird er nicht. Der MDR, Haussender der verbliebenen Ost-Unterhaltungskünstler, erzielt mit Schöbels Weihnachtsshows Spitzenquoten von bis zu 38 Prozent. Zu seinem 80. aber sendet er ein Porträt aus der Konserve, lehnt eine aktuelle Show nach Schöbels Konzept ab. Das nimmt er übel, will sich künftig vom MDR fernhalten.

Doch muss man sich nicht sorgen, dass ihn das ernsthaft treffen würde. Seine Autobiografie kennt keine Selbstzweifel, nur Selbstgewissheiten. Er hat sie ernsthaft „Danke, liebe Freunde“ genannt: 366 Fragen an sich selbst mit anekdotischen Antworten. Nichts für Kritiker, nur für Fans. Seine ersten Ehefrauen kommen darin kaum vor, spätere Lebensgefährtinnen, 30 Jahre jünger, noch weniger. Von der jüngsten Tochter – seine vier Kinder ließ er von den Müttern aufziehen – fällt immerhin der Name.

Zum Schluss sinniert der Sänger mit dem vollen Terminkalender, dass er am Ende doch nicht auf der Bühne umfallen will. Dass er auch einfach mal zu Hause bleiben und das Leben genießen will. Müßiggang – echt jetzt? Das wird wohl die eigentliche Härte. Ist aber noch nicht so weit. Am 11. Dezember, seinem 80., steht der Jubilar in Prenzlau auf der Bühne.