Es klingt, als würden Krokodile nach Essen lechzen. Sie sabbern und stöhnen, schwimmen und schlagen, irgendwo in einem abgelegenen Sumpf. Plötzlich ist da noch eine Frau zu hören. Sie schreit. Ein Funksignal wird in der Ferne durchgegeben. SOS, schnell. Rauschen. Dann wird die Verbindung schlechter. Eine verzerrte Kinderstimme dröhnt, ein Mann redet. Was ist das hier? Eine Aufzeichnung eines Killers? Ein düsterer Mitschnitt von Crocodile Hunter? Oder klingt so das Leben von Desire Marea in Südafrika?