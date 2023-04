Deutsch-polnische Begegnungen vor idyllischer Oderbruch-Kulisse: Liederlauschen am Rand

Liederlauschen – das ist doch dieses kleine, feine Festival am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg. Stimmt, aber nicht nur! Seit 2019 findet Liederlauschen vor allem im Oderbruch statt. Wiedergeboren wurde es dort als Liederlauschen am Rand – wobei „am Rand“ eigentlich am Kern des Projekts vorbeigeht. Der Namenszusatz ist dem gastgebenden Theater geschuldet, in dem das dreitägige Festival ausgerichtet wird, dem Theater am Rand im 24-Seelen-Dorf Zollbrücke, gerade mal 200 Meter entfernt von der Oder; was den Festival-Besuch zu einer sehr entspannten Landpartie macht, an der auch Kinder ihren Spaß haben.

Für das, was sich die Veranstalter Lea Dittbrenner und Christian Eckert inhaltlich vorgenommen haben, sind sie mittendrin, genau an der richtigen Stelle, nämlich direkt an der Grenze: Sie wollen Begegnungen zwischen polnischen und deutschen Musik-Acts und ihrem Publikum ermöglichen, „Brücken zu bauen“, wie Dittbrenner es ausdrückt. Und da wartet – gerade für die deutschen Gäste – so manche Entdeckung. Denn Polen ist ja leider in kultureller Hinsicht für viele in Deutschland nach wie vor Terra incognita. „Musik ist ein zentrales Element und identitätsstiftend für die polnische Kultur“, schwärmt Eckert. Die musikalische Bildung sei enorm, entsprechend das Können der Musiker. Die Jazz-Szene etwa sei schon zu Warschauer-Pakt-Zeiten legendär gewesen und wurde damals durchaus international wahrgenommen.

Eine Kooperation mit dem Musikfestival Wake Up And Live erleichterte Dittbrenner und Eckert ein Andocken an die Musikszene unseres Nachbarlandes – eine neue Facette für die Liederlauschen-Macher, die ihr Programm schon auf dem Helmholtzplatz ohne Scheuklappen und frei von Schubladendenken gestalteten.

Diesmal gibt es, unter anderem: Synthie-Pop aus Berlin. Eingängigkeit trifft bei dem Duo Lucie & The Robot auf Widerhaken. Der sich selbst „mad scientist drummer“ nennende Software-Entwickler Sebastian Arnold dagegen macht alles allein. Mit dem Schlagzeug steuert er Synthesizer und Sequencer. Das Ergebnis? Ein Amalgam aus postrockiger Electronica und Jazz. Folk, in dem auch Flamenco-Elemente und Beatboxing stecken, gibt es dagegen vom aus Neuseeland stammenden, in Breslau lebenden Songwriter Samuel Alty. Das alles ist vor idyllischer Oderbruch-Kulisse zu erleben: Die Theaterbühne ist nach außen statt nach innen ausgerichtet.

Weil man sich der Fragilität der Umgebung nicht erst seit dem dramatischen Fischsterben in der Oder im vergangen Sommer bewusst ist, ist für die Veranstalter mit dem Umzug der ökologische Aspekt von Festivalorganisationen in den Fokus gerückt. Man arbeitet darauf hin, ein No-Waste-Festival zu sein. Gezeltet wird auf umliegenden Wiesen. Und dank eines Shuttle-Services muss zumindest aus Berlin niemand mit dem Auto kommen. Nachdem 2022, noch während der Pandemie, immerhin 250 Gäste kommen durften, rechnet Dittbrenner dieses Jahr mit 500 Gästen; womit dann auch das Limit für einen so kleinen Ort erreicht ist. Familiär ist es bei dieser Größe trotzdem.

Die Festival-Ausgabe am Berliner Helmholtzplatz gibt es übrigens, nach pandemiebedingter Pause, seit 2022 auch wieder – in abgespeckter Form: „um es als Begegnungsort und Tradition zu erhalten“, sagt Eckert. Diesmal am 3. September.

Liederlauschen am Rand – ein polnisch-deutsches Festival im Oderbruch. Theater am Rand in Zollbrücke, Oderaue, 14.–16.7.2023, liederlauschenamrand.de

Anmerkung der Redaktion: Die Berliner Zeitung ist Medienpartner von Liederlauschen.