Berlin - „Es wird Zeit für etwas Neues“, singen Die Ärzte auf ihrem neuen Album „Dunkel“, das an diesem Freitag (24. September) erscheint. Im Lied „Noise“, der ersten Single-Auskopplung besinnt sich die Berliner Band musikalisch gesehen auf ihre härteren, punkigen Wurzeln und plädiert für einen Geist der Veränderung. „Bewahre dich vorm Selbstbetrug, hast du denn wirklich schon genug?“, fragen Farin, Bela und Rod und raten: „Schau dich um – vielleicht ist da noch mehr.“ Echte Aufbruchstimmung also? Nach langen Corona-Monaten ohne Konzerte und Live-Auftritte wäre das doch sehr verständlich. Aber Die Ärzte wären nicht Die Ärzte, wenn sie nicht zum soeben Gesagten ironische Distanz einnehmen würden. Und so verweisen sie auf die B-Seite der Single, die den Song „Auserzählt“ enthält. Die einen sagen eben so, und die anderen so.

Unsere Redakteure jedenfalls haben ihre Lieblingssongs längst tief in ihren Herzen verankert. Und die kommen da auch nie wieder raus. Basta!

Schrei nach Liebe (1993)

Ach, wie befriedigend können abschließende Worte sein, wenn all das Reden davor unnütz war. Der Ärzte-Titel „Schrei nach Liebe“ von 1993 nimmt die zwei Jahrzehnte später aufflammende Mit-Rechten-reden-ja-oder-nein-Debatte vorweg und setzt eine klare Antwort, die über die Zeit nichts Wesentliches an Überzeugungskraft verloren hat.

Ja, es gibt eine ganze Liste von Dingen, mit denen man versuchen kann, das Verhalten von rechten Tätern psychoanalytisch zu erklären: Sie reicht von den Eltern, die niemals Zeit haben, über die lückenhafte soziale Bildung, bis zur Angst vorm Schmusen. Und auch die Kuschelrock-LP zwischen Störkraft und den Onkelz wird ihren Anteil haben. Aber auch wenn man die unglückliche Prägung der Springerstiefelträger und den Übersprungscharakter ihrer Tritte einrechnet, ändert das nicht viel an dem letztlichen Befund.

Wenn du ein Faschist bist, dann bist du nun mal ein … (Das Schlagzeug feuert eine Salve von immer näher kommenden Achteln ab, mit „ohoho“ holt man aus, täuscht mit dem Grundschlag der Bassdrum eine lange Gerade an und setzt dann … Achtung, kurzer Taktwechsel! Zwei schnelle schmatzende Maulschellen in die Visage des selbstverständlich nur imaginierten Gegenübers, pro Silbe gibt es eins auf die Backen.) „Arschloch!“ Ulrich Seidler

Zu spät (1985)

Ich gehöre zur Generation Ferienlager. Immerhin zwei Wochen der endlosen DDR-Sommerferien konnten die werktätigen Eltern damit überbrücken und die lieben Kleinen gingen in Brandenburg, Sachsen oder an der Ostsee auf Nachtwanderung und zum Neptunfest. Die Disko gehörte ebenfalls zum Bespaßungsprogramm und so kam es, dass ich während eines Zeltferienlagers Ende der Achtzigerjahre das erste Mal „Zu spät“ hörte. Und mich erhört fühlte. Verschmäht von meinem Ferienlagerschwarm, dessen Zuneigung ich mir mit Knallplättchen und einem Lesezeichen vergeblich zu erkaufen versuchte, trafen die Worte mitten ins Herz.

„Warum hast Du mir das angetan?“ (Knallplättchen ey, das war Mangelware!) „Zwei Wochen lang hab’ ich nur geweint.“ (Aber hallo!) „Doch eines Tages werd’ ich mich rächen.“ (Warte Freundchen, andere Mütter haben auch hübsche Söhne!) – Natürlich hatte Farin Urlaub anderes im Sinn als ein neunjähriges Ostmädchen, er schrieb das Lied aus der Sicht eines jungen Mannes, der von seiner Freundin für einen reicheren Mann verlassen wurde. Aber seine Enttäuschung und das feste Vorhaben, selbst zum Herzensbrecher zu werden – das fühlt man durch jede Mauer hindurch. Anne Vorbringer

M&F (2012)

„M&F“ von 2012 ist nicht nur eines der besten Ärzte-Lieder, weil es zum herrlichen „Uhuhuhuhuhuhuh“-Mitgrölen einlädt, sondern weil es auch alles über Beziehungen verrät, was man wissen muss: Männer bauen ihren Frust an Frauen ab, Frauen klauen anderen Frauen ihre Männer und die wenigsten trauen sich gleichgeschlechtliche Liebe zu. In vier Minuten ist mehr gesagt als in jedem Ratgeber-Artikel.

Rückblickend waren Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González schon immer weise: 1998 haben sie Mädchen bereits vor der schweinischen Spezies gewarnt und zwei Jahre später sogar aufgerufen, den widerlichen und gewalttätigen Typen in die Fresse zu schlagen. Immer, aber auch immer (!) haben sie es schließlich verdient.

Die Ärzte sind nicht nur meisterhaft im Texten, sondern auch im Erstellen von Psychogrammen. Manche Männer sind zwar Ratten, aber Gewalt liegt oft in der Familie. In „M&F“ sind wiederum Männer und Frauen zugleich das nackte Grauen. Beziehungsunfähig könnte man auch sagen – oder die Geschlechter nicht so ernst nehmen und einfach drüber hinweg-uhuhen. Nadja Dilger

Claudia hat nen Schäferhund (1984)

Die Ärzte liefern zuverlässig feiervergnügliches Mitgrölmaterial. Eben deshalb ist bei ihnen stets höchste Vorsicht geboten: Bisweilen verliert das Vergnügen nämlich ganz schnell seine Unschuld und führt in dunkle Verbotszonen. Das ist bilderbuchvorbildlich bei dem Lied „Claudia hat nen Schäferhund“ (1984) der Fall, eine Hymne auf die innige Tierliebe, auch Zoophilie genannt: „Claudia hat nen Schäferhund / und den hat sie nicht ohne Grund, / Abends springt er in ihr Bett / und dann geht es rund!“ Ein Volltreffer: Der Titel landete damals auf dem Index der Bundesprüfstelle jugendgefährdender Medien.

Und Die Ärzte? Hauten 1987 gleich den nächsten Schocker raus: „Claudia hat jetzt ein Pferd, … dabei wusste Claudia längst, / es handelt sich um einen Hengst.“ So entstand eine Art zoophiler Bildungsroman, der 1988 mit einem dritten Lied in die bürgerliche Mitte zurückzukehren schien: „Claudia hat jetzt nen Mann / und fängt ein neues Leben an, / Keine Sauereien mehr, / nur christlicher Verkehr.“ Eine Moral allerdings, die nur ganz kurz hält, weil da für Claudia noch ein Pottwal zu Diensten ist: „Ihr sexuelles Glück, / hat sie jetzt bei Moby Dick.“ Keine Läuterung in Sicht. Die Ärzte bleiben moralisch unzuverlässig. Christian Schlüter

Junge (2007)

Das Lied „Junge“ beweist, wie stark eine Erkenntnis aus der Leseforschung auch für die Rezeption musikalischer Kunstwerke gilt: Mädchen und Frauen sind besser in der Lage, sich in männliche Figuren einzufühlen als Jungen und Männer in weibliche. Hier interpretieren erwachsene Männer diese aus der Perspektive von Eltern geschriebenen Verse, die den Worten nach an einen Heranwachsenden männlichen Geschlechts gerichtet sind. Die Anrede „Junge“ wiederholt sich wie eine Beschwörungsformel. Das Beispiel eines Altersgenossen namens Dieter, der bereits über ein eigenes Fahrzeug verfügt, bleibt ebenfalls bei der einseitigen geschlechtlichen Zuordnung.

Feldstudien in einem Rahmen, der vielleicht nicht jeder soziologischen Prüfung standhalten mag, aber durchaus einen gesellschaftlichen Querschnitt abbildet, haben ergeben: „Junge“ lädt auch Mädchen und Frauen zur Identifikation ein. Und wie! Auch wir waren einst süße Kinder. Auch wir haben die Eltern schon zur Verzweiflung gebracht. Willst du, dass wir sterben? Das nicht, aber wir machen unser eigenes Ding. Das schreibe ich auch als Mutter. Cornelia Geißler