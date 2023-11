Die Beatles und die DDR: Von wegen „Schluss mit dem Yeah! Yeah! Yeah!“

Vor 60 Jahren feierten die Beatles ihr erstes Nummer-eins-Album, ernteten internationalen Ruhm mit dem Hit „I Want To Hold Your Hand“ und erlebten eine Massenhysterie bei einem Auftritt in London. Der frühere Musikredakteur Wolfgang Martin erzählt in seinem Buch „Schluss mit dem Yeah, Yeah, Yeah? Die Beatles und die DDR“, wie sich die Beatles auch ihren Platz in der abgeschlossenen DDR eroberten und wie enorm ihr Einfluss auf Musiker dort war.