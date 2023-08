Die Berliner Philharmoniker starten in die Saison: Ihr Schwerpunkt lautet „Heroes“

Die Berliner Philharmoniker erwiesen in ihrem Eröffnungskonzert am Freitag einem Jubilar dieses Jahres Referenz. Der vor 150 Jahren geborene Max Reger hat allerdings Besseres geschrieben als seine späten Mozart-Variationen; das Deutsche Symphonie-Orchester hat etwa sein Klavierkonzert aufgeführt. Die Mozart-Variationen sind zwar einfacher zu hören – meistens hält sich Reger an die Periodik des Themas, man kann mitschunkeln –, aber sein orchestrales Tuning macht aus der bekannten, zart wiegenden Andante-Melodie der A-Dur-Klaviersonate schließlich ein blechschweres Monstrum, das die Polyphonie der Schlussfuge triumphal überstrahlen soll.

Fragen des Geschmacks haben deutsche Komponisten nie als künstlerisches Problem begriffen. Neben den deutschen Idealen authentischer Innerlichkeit und struktureller Komplexität schien die Suche nach dem angemessenen und zugleich dezenten Ausdruck eine niedere Beschäftigung. Die Folgen sind bei Reger nicht nur Aufgeblasenheit hier, sondern auch Kitsch dort: Nicht nur der Triumph passt nicht zum Thema, sondern auch nicht die pastose Wärme, in die fast alle Variationen gebettet sind. Kirill Petrenko und die Philharmoniker halten – nach rhythmisch irritierend unsicherem Beginn – diesen behaglichen Klang immerhin transparent, sodass nicht alles im selben Rahm ertrinkt.

Petrenkos Enthusiasmus lässt Gedanken an Ironie nicht oft aufkommen

Richard Strauss’ „Heldenleben“ nach der Pause ist ungleich fantasievoller komponiert – aber auch hier erschrecken Aufgeblasenheit, Kitsch und die eklatante Überschätzung des thematischen Materials. Seit Strauss mit seinem 150. Geburtstag erstmals zu intellektuellen Ehren gekommen ist, wertet man seine problematischste Tondichtung als modern-reflektierte, ironische Übertreibung sinfonischer Helden-Epen von „Eroica“ bis Mahler und versucht, sie damit aus der kritischen Schusslinie zu ziehen. Petrenkos Enthusiasmus allerdings lässt den Gedanken an Reflexion und Ironie nicht eben oft aufkommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Drahtig gespannt ist der Klang, er neigt zum Zerfasern und in der Kriegsmusik zur Weißglut. Das Violinsolo, Strauss’ als Hysterie-Studie angelegtes Porträt seiner Gattin, spielt die neue Konzertmeisterin Vineta Sareika-Völkner gleichsam genderkritisch als zwar virtuose, aber geschmeidige Einlage. Den letzten Teil bekommt Petrenko nicht unter einen rhetorischen Bogen – aber das heißt auch: Es geht auch ihm weniger darum, etwas gut zu sagen als überdeutlich und am Rande des Zerreißens zu sprechen. Dass der mit Strauss eröffnete Saisonschwerpunkt „Heroes“ heißt, muss angesichts des im laufenden Krieg missbrauchten Helden-Begriffs als geschmacklicher Fehlgriff bezeichnet werden. Und wen wundert es bei so viel Geschmacklosigkeit dann noch, dass das Publikum Orchester und Dirigent kreischend bejubelt wie Weltrekordler im Stadion?