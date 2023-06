Die Deutsche Oper bringt eine Oper zu Pasolinis „Teorema“ heraus

Pier Paolo Pasolini brachte seinen „Teorema“-Komplex in zwei Fassungen heraus: Film und Roman. Die Deutsche Oper Berlin hat am Freitag eine dritte Variante vorgestellt. Giorgio Battistelli hatte bereits 1990 eine „Teorema“-Oper ohne Gesang geschrieben und hat den Stoff nun unter dem Titel „Il Teorema di Pasolini“ als zweiteiligen Einakter mit Gesang neu bearbeitet. Der Applaus nach der Uraufführung war stark, wobei sich ein Block im Publikum besonders lautstark und ungewöhnlich jauchzend hervortat – man könnte glatt an Claqueure denken.

Pasolini in die Oper zu bringen, heißt in die Höhle des Löwen steigen. Anders als sein älterer Regiekollege und Landsmann Luchino Visconti, der als Angehöriger eines alten Adelsgeschlechts am Bürgertum litt und deswegen auch ein inniges Verhältnis zur Oper hatte, hat der Kommunist Pasolini das Bürgertum gehasst, da es „eine neue abscheuliche Weltordnung“ repräsentiert, „die auf der Idee des Besitzes und der Zerstörung gründet“. In „Teorema“ wird eine Industriellenfamilie von einem Gast besucht, der Vater, Mutter, Tochter, Sohn und Hausangestellte durch seine sexuelle Ausstrahlung aus ihren festgefahrenen sozialen Rollen löst. Der zweite Teil zeigt die unterschiedlichen Wege, die die Bezauberten nach dem Abschied des Fremden nehmen: Die Hausangestellte wird zur wundertätigen Heiligen, der Sohn zum Künstler, die Tochter bringt sich um, die Mutter sucht sexuelle Kicks mit Fremden, der Vater verschenkt seine Firma an die Arbeiter.

An der Deutschen Oper hat das irische Theaterkollektiv Dead Centre zusammen mit der Ausstatterin Nina Wetzel und den Videos von Sébastien Dupouey eine technisch beeindruckende Umsetzung geschaffen. Im ersten Teil sehen wir Wissenschaftler in Schutzanzügen bei der Überwachung eines Experiments. Zu den einzelnen Szenen öffnen sich kleine Bühnen, auf denen Schauspieler die verschiedenen Stadien der Verführung durch den Gast darstellen – nur dieser singt selbst, die anderen werden von den Versuchsleitern gesungen: eine plausible Umsetzung des aus Pasolinis Roman destillierten und daher oft in der dritten Person geschriebenen Librettos.

Die Schauspieler tauschen die Rollen

Projizierte Nahaufnahmen durch eine Wissenschaftlerin mit Kamera werden durch Einblendungen von Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung ergänzt. Im zweiten Teil werden dann alle Räume auf einmal sichtbar, die Versuchsleiter und die Schauspieler tauschen die Rollen, sodass nun tatsächlich die Personen singen, als hätten sie durch den segensreichen Sex mit dem Gast nun eine Stimme und ein Ich bekommen. Das bis dahin streng formalisierte Bild wird freier, die anfängliche Teilung der Bühne in sechs Räume löst sich zunehmend auf, bis die Bühne nur noch von Gewitterwolken überzogen ist.

Battistellis Musik wird hier expressiver und vielfältiger als im oft gleichförmigen ersten Teil – aber ist das ein Vorzug? Der vor 70 Jahren geborene Battistelli fiel zu Beginn seiner Karriere durch etwas großmäulige Krachstücke auf, und ganz frei von Blenderei ist auch diese Oper nicht: Battistelli geht sehr effektsicher mit dem Orchester um, differenzierte Streicherklänge bestimmen den Klang, aber auch das Englische Horn wird als traditionelle Sehnsuchtsfarbe eingesetzt, vieles fällt angenehm und tonal ins Ohr. Das jedoch ist nicht das Problem, sondern die dekorative Haltung, die die Musik zum Stoff einnimmt.

Im ersten Teil fällt ein elektronisch manipulierter tiefer Schlag auf, der als Zeitzeichen zu fungieren scheint und im zweiten Teil erst im Schlussmonolog des Vaters wiederkehrt – ein strukturelles Pendant zu den Wüstenbildern, mit denen Pasolini seinen Film immer wieder unterbricht, um ihnen erst gegen Ende eine Bedeutung zu geben. Aber sonst fällt in Battistellis Partitur weniges auf, das über die Illustration der konkreten Bühnengeschehnisse hinausginge und eine eigene Poetik bildet. Der erste Teil wirkt dadurch auffällig redundant: Die Geschehnisse werden von den Sängern beschrieben, von den Schauspielern gezeigt und musikalisch unterstützt. Im zweiten ist das alte Prinzip des ausgesungenen Gefühls vollständig in Geltung gesetzt.

Am Beispiel des Sohnes zeigt Pasolini die Problematik subjektiver Expression

Durch diese illustrative Grundhaltung weicht die Musik vor den Zuspitzungen des Textes ins Haltungslose aus – Haltung meint dabei weniger ein explizites politisches Bekennertum als eine ästhetische Eigenständigkeit dem Text gegenüber. Am Beispiel des Sohnes und seiner misslingenden Künstlerkarriere zeigt Pasolini die grundsätzliche Problematik subjektiver Expression: Sie trifft nicht, sie bleibt in bürgerlicher Gefühlssimulation befangen. „Il Teorema di Pasolini“ ist damit eben eine Oper harmlosen Sinns: Sie fordert, obwohl von der Vorlage dazu aufgerufen, die Gewohnheiten nicht heraus, sie schaut nicht hinter ihre eigenen Rituale.

Dazu passt dann, dass die Produktion enorm gut und kulinarisch gesungen wird. Unter der klanglich sensiblen Leitung von Daniel Cohen am Pult des Orchesters der Deutschen Oper haben sie alle ihre großen Momente: Nikolay Borchev als Gast, Monica Bacelli als ans Kreuz entrückte Emilia, Andrei Danilov und Meechot Marrero als verzweifelte Geschwister Pietro und Odetta, Ángeles Blancas Gulín als aus der Mutterrolle gefallene Lucia, Davide Damiani als Vater Paolo, der das Stück nackt und mit einem Schrei beendet. Die Gesangspartien sind ansprechend gestaltet und fordern bis auf den raschen Wechsel mit gesprochenen Passagen keine exotischen Techniken. Dass sich niemand hervorheben lässt, liegt an der gleichberechtigten, gleichsam beobachtenden Behandlung durch das Stück – hier immerhin herrscht bereits klassenlose Gleichheit, wo die Oper selbst eine Oper fürs Opernpublikum in seiner Ungleichheit bleibt.