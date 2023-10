Die Musikmanagerin und Festivalkuratorin Katja Lucker hat vor gut zehn Jahren das Musicboard Berlin gegründet und wird es nun verlassen, das meldet die Kulturverwaltung. Sie klettert von der Landes- auf die Bundesebene, wo sie die Geschäftsführung der Initiative Musik übernehmen wird. Der Kultursenator Joe Chialo (CDU) vermisst laut eigenem Statement jetzt schon ihre Leidenschaft, Vision und Hingabe, mit der sie für die Musikszene und also für die Stadt Unschätzbares geleistet habe. Die von ihr geleitete, bundesweit einzigartige Einrichtung wurde für eine inhaltsbasierte Musikförderung ins Leben gerufen und organisiert Auslandsresidenzen, das Pop-Kultur-Festival oder die Fête de la Musique.

Chialo sieht aber über diese Verdienste hinaus in dem derzeit alles übertönenden Krieg in Israel und seinen weltweiten Folgen einen aktuellen Anlass zu einem persönlichen und speziellen Dank, dafür nämlich, dass Katja Lucker „in den vergangenen Jahren immer wieder Haltung gezeigt hat und sich trotz massiven Drucks durch die BDS-Kampagne nicht hat einschüchtern lassen und auch mit israelischen Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet hat“.

Geduld lernt man auf See

Katja Lucker hat in ihrer Funktion an der Schnittstelle zwischen unabhängiger und vielfältiger Popmusikszene, politischem Diskurs- und Reflexionsbedarf sowie Kulturförderung aus öffentlicher Hand viele Interessenkonflikte und konträre Sichtweisen ausgleichen müssen. Der von Chialo hervorgehobene Streit machte früh sichtbar, wie wichtig es ist, sich über Boykotte hinweg zu verständigen und miteinander ins Benehmen zu setzen. Das muss man aushalten, es setzt ein offenes, empathisches, ausgleichendes und geduldiges Wesen voraus, das Lucker vielleicht schon auf ihren Seefahrten ausgebildet hat, bei denen sie als Kind ihren Vater, einen Kapitän, begleitete.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die 1969 im Osten, Niedersachsen, Geborene erkundete schon vor der Wende die DDR auf eigene Faust per Zug, landete nach dem Mauerfall in Berlin, wo sie erst einmal im Auto schlief und Theater spielte. Sie studierte Schauspiel und Philosophie und ließ sich von ihrer metaphysischen Neugier lustvoll aus der Kurve tragen: Sie meditierte mit Zen-Mönchen in Japan, durchquerte mit Tuareg die malische Wüste bis Timbuktu und rutschte ohne spezielle Ausbildung, aber angefüllt mit erfahrungsreichem Weltwissen über den wenig befahrenen Seitenweg der Neuen Musik in die von Quereinsteigern getragene Kulturmanagement-Branche, um diese mit Beharrlichkeit und guter Laune zu professionalisieren. Die Bundeshauptstadt Berlin kann sich freuen, die Landeshauptstadt Berlin sucht eine Interimslösung.