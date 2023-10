Berlin-Flair: Mailänder Scala holt Kyrill Petrenko und Christian Thielemann

Berlin inspiriert Mailand: Die Top-Dirigenten der Stadt sind international gefragt. Also werden einige von ihnen auch an einem der weltweit berühmtesten Opernhäuser, an der Scala, eine wichtige Rolle in der kommenden Spielzeit spielen. Der Intendant Dominique Meyer stellte am Freitag auf Einladung von Botschafter Armando Varricchio in der italienischen Botschaft das Programm vor: Der Chef der Berliner Philharmoniker, Kyrill Petrenko, wird mit Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ sein Debüt geben. Thomas Guggeis, der an der Staatsoper Unter den Linden wegen seines „Ring“-Dirigats zu besonderem Ruhm gelangte und seit kurzem Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt ist, wird Mozarts „Entführung aus dem Serail“ dirigieren. Auch für Guggeis, den die Scala als einen „er brillantesten Dirigenten der letzten Generation“ preist, ist es der erste Auftritt an der Oper.