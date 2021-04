Sie war eine der ganz großen deutschen Sängerinnen des 20. Jahrhunderts: Die Mezzosopranistin Christa Ludwig; am Sonnabend ist sie im Alter von 93 Jahren in ihrem Wohnort Klosterneuburg nahe Wien gestorben.

Geboren wurde die Sängerin 1928 in Berlin. Ihre Eltern waren Sänger, Unterricht erhielt Christa Ludwig von ihrer Mutter. Sie bekam frühe Engagements in Darmstadt und Hannover, bis Karl Böhm die 27-Jährige an die Wiener Staatsoper verpflichtete, an der sie bis 1994, dem Jahr ihres Abschieds von der Bühne, Ensemblemitglied blieb. 1955 debütierte sie bei den Salzburger Festspielen, 1960 in Bayreuth. Sie sang alle wichtigen Partien ihres Fachs und unternahm Ausflüge ins hochdramatische Fach, etwa mit der Leonore im „Fidelio“. Sie war ebenso an allen wichtigen Opernhäusern der Welt zu Gast.