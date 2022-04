Nach jeder Aufführung von „Eugen Onegin“, „Mazeppa“ oder, wie am Donnerstag in der Philharmonie, „Pique Dame“ steht die Frage im Raum, warum Peter Tschaikowsky nicht in einem Atemzug mit Wagner und Verdi genannt wird. Gewiss, er war kein reiner Opernkomponist wie die anderen beiden. Aber die Stücke sind enorm gut, sie langweilen nicht wie Wagner, sie sind kompositorisch elaborierter als Verdi.

Wie genial etwa hält Tschaikowsky immer wieder in Entscheidungsmomenten der „Pique Dame“ auf einem Akkord an, der zwei verschiedene Auflösungen kennt. Die Unentschlossenheit der Hauptfigur Hermann könnte nicht schlagender symbolisiert werden, aber auch nicht ihre Verblendung, die das Naheliegende nicht sieht, nicht glaubt. Das Naheliegende ist die Liebe der verlobten Lisa, aber Hermann glaubt, er müsste ihr ein Vermögen bieten wie ihr Verlobter Fürst Jeletzki – und dieses Vermögen will er im Spiel gewinnen. Um dem Zufall nachzuhelfen, will er Lisas Großmutter das Geheimnis der drei immer gewinnenden Karten entreißen, denn die war früher passionierte Spielerin und blind für die Zuneigung der Männer – ebenso blind wie Hermann für die Zuneigung Lisas. Alexander Puschkin, nach dessen Erzählung das Libretto entwickelt wurde, entwirft hier ein von Geheimnis und Schicksal gewobenes Geflecht zwischen den Menschen, das die psychologische Alchemie eines Henry James vorwegnimmt.

Manchmal wird’s laut, bis zum Lärmen

Tschaikowsky macht aus diesem Stoff eine große Oper – und allenfalls hier wird man zuweilen nachdenklich, warum eine Geschichte, die ihr Zentrum in intimsten Vorgängen findet, so groß aufgezogen werden muss mit Gesellschafts- und Spiel- und Tanzszenen. In der konzertanten Interpretation der Berliner Philharmoniker und ihres Chefdirigenten geraten diese Tableaus zuweilen sehr lärmend, und die Verpflichtung des Slowakischen Philharmonischen Chors verrät vielleicht Skepsis, ob der sonst doch immer verpflichtete Rundfunkchor Berlin überhaupt laut genug hätte singen können.

Es ist jenes Lärmen, das schon unter Petrenkos Vorgänger Simon Rattle auffiel, der selbst in einem Interview vor seinem Dienstantritt wiederum sagte, die Philharmoniker spielten ziemlich laut. Was ja erst mal überhaupt nicht stimmt. Es gibt unglaublich leise Stellen in dieser Aufführung. Wenn man den Eindruck hätte: Das ist jetzt laut, weil es gewissermaßen das grelle Jenseits der Intimität darstellt, dann könnte man es expressiv verstehen. Aber so recht wollte zumindest mir das nicht gelingen, es wirkte eher laut, weil die Kraft dafür vorhanden ist und man sich auch mal ein bisschen gehen lassen will. Aber damit entsteht dann wieder jenes dröhnende Pathos, von dem die großen Tschaikowsky-Apologeten wie Petrenko sagen, es sei ein Missverständnis.

Aber das sei jetzt auch nicht überbewertet. Es gibt auch sehr präzise laute Stellen, etwa im dritten Akt, wenn sich Lisa verzweifelt in die Newa wirft, schildern die Philharmoniker sehr überzeugend das Rauschen eines aufgewühlten Flusses, das eine gewisse akustische Dichte erzeugen muss.

Wichtiger ist Petrenkos ungeheurer Sinn für Timing. So beginnt das zweite Bild des zweiten Akts mit einer endlos repetierten, nervös zitternden Bratschenfigur: Hermann betritt das Gemach von Lisas Großmutter und soll sich dort eigentlich verstecken, bis Lisa ihn dort in ihr Bett abholt. Stattdessen aber will Hermann der Großmutter das Kartengeheimnis entreißen. Das nervöse Zittern der Figur wirkt noch im Chor des verarmten adligen Gefolges und der Zimmermädchen nach – dann kommt die Großmutter, und alles wird ganz still, während sie ihr Leben an sich vorüberziehen sieht: Ein großer Moment für die 73-jährige Doris Soffel und einer auch der gespannten Interaktion zwischen der großen Sängerin und Petrenko – bevor sie von Hermann buchstäblich zu Tode erschreckt wird, steht hier noch einmal die Zeit still.

Grandios sind die jungen weiblichen Hauptfiguren

Arsen Soghomonyan als Hermann beginnt den Abend etwas nasal und macht den Eindruck von Anstrengung bis zum Schluss nicht verschwinden – das passt allerdings auch gut zu dem verspannten Charakter, den er darstellt, zu dem emotionalen Überdruck, unter dem er in seiner verzweifelten Liebe steht – am Ende ein dennoch intensives Rollenporträt. Allerdings nimmt man Boris Pinkhasovich als Fürst Jeletzki in seiner schön geschwungenen Arie an Lisa die Liebe noch eher ab: Mit den klangvollen Höhen seines Baritons setzt er sich vorteilhaft von seinen russischen Sängerkollegen ab, die ein bisschen zum ausdrucksvollen Scheppern neigen. Grandios die jungen weiblichen Hauptfiguren: Aigul Akhmetshina singt Lisas Gespielin Polina mit einer tief und satt timbrierten Mezzo-Stimme, Elena Stikhina als Lisa schließlich erinnert mit ihrem durchschlagsfähigen, aber immer absolut runden und leuchtenden Sopran an die junge Anna Netrebko, nur singt sie ungleich beseelter, zeigt die Verwirrung einer jungen, unnötig unglücklich liebenden Frau.

Was für eine großartige, dankbare Oper! Sie endet unendlich hoffnungslos mit einem leisen Chor, der um Gnade für Hermanns Seele bittet – wer könnte daran noch glauben? An dieser Konzentration auf das Schicksal des Individuums und auf seine private Existenzform sowie der Ausblendung jeder gesellschaftlichen Perspektive jedoch könnte es liegen, dass Tschaikowskys Opern eben doch nicht ganz mit Verdi und Wagner mithalten können – so großartig sie auch komponiert sind und so großartig die Philharmoniker sie unter Petrenko spielen.

Weitere Aufführung 24.4., 19 Uhr, Philharmonie