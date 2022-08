Die Rezeptionsgeschichte der Symphonien Gustav Mahlers beschreibt eine beispiellose Kurve: Nahm sie bis 1960 kaum jemand ernst, wurden sie in den Siebziger und Achtziger Jahren zum wichtigsten Repertoire der Symphonieorchester, um nun wieder in jene Grube einzufahren, in der Spott, Abscheu und nun auch Überdruss brodeln.

Mahlers Siebente ist groß besetzt, sehr „dynamisch“, sehr „leidenschaftlich“, und am Ende grölt das Publikum in Fußballstadion-Lautstärke – was, wenn nicht das, nennt man sonst einen „Erfolg“? Da Kirill Petrenko der Chefdirigent des weltbesten Orchesters ist, muss er logisch der größte Dirigent unserer Zeit sein, und also ist dies dann auch die beste Interpretation, die für das Geld der Deutschen Bank zu haben ist.

Vor dem Zusammenbruch des Mahler-Rummels war die Siebente ein Schauplatz interpretatorischen Widerstreits. Man fand das Stück rätselhaft: Ein brillanter Kopfsatz, zwei zum Idyllischen neigende Nachtmusiken, zwischen ihnen ein dunkel huschendes Scherzo, am Ende ein roh-positiver Satz, von dem man sich immer fragt, ob er ernst oder parodistisch gemeint ist – wie hängt das zusammen? Nach der Aufführung von Petrenko scheint sicher: Das Stück ist nicht rätselhaft, es ist fürchterlich misslungen. Petrenkos Präzision und Überdruck bringen es an den Tag. So mühen er und die enorm virtuos aufspielenden Musiker sich redlich, die von Mahler penibel unterschiedlich notierten punktierten Rhythmen der langsamen Einleitung genau zu realisieren – das Stück klingt plötzlich ziemlich steif.

Mahlers Siebente des performativen Überschwangs beraubt

Die meisten Dirigenten suchen nach großen Auf- und Abschwüngen, schwelgen dem Publikum etwas vor. Bei Petrenko findet sich davon nichts, kaum je gibt er im Tempo nach oder vermittelt den Hörern etwas von den emotionalen Wogen. Aber des performativen Überschwangs beraubt, den der Dirigent Mahler immer mitkomponiert hat, bleibt ein seltsam zufälliges Kaleidoskop von Motiven und Rhythmen übrig, die in der ständigen Wiederholung jede Bedeutung verlieren. Aus den Trios der ersten Nachtmusik dringen Schlagermomente mit Humpapa-Begleitung heraus, und absonderlich doof wirkt die Naivität der zweiten Nachtmusik mit ihren primitiven Gitarren-Zupfereien.

Das Finale schließlich wird unter Petrenkos Händen zu einem musikalischen Schrottplatz. Die glockenumtoste Pracht des Blechs bricht unter der eigenen Monstrosität zusammen, und selten bescheuerte Themen tanzen über ihre Trümmer. Nein, Mahler konnte das nicht ernst meinen, des ist man nun gewiss. Aber die Achte macht mit „Faust“ und Pfingsthymnus wieder bierernst mit der Festlichkeit – konnte das Finale der Siebenten also wirklich nur als greller Jux gemeint sein? Die Siebente ist misslungen, weil sie unklar ist.