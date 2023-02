Diese Band macht noch mehr Spaß als Hotdogessen bei IKEA: First Aid Kit in Berlin

First Aid Kit in der Columbiahalle in Berlin, Februar 2023.

First Aid Kit in der Columbiahalle in Berlin, Februar 2023. IMAGO/Carsten Thesing

Vor fünf Jahren waren First Aid Kit, die schwedische Pop-Gruppe, die sich an amerikanischem Country und Singer-Song-Writing orientiert (mit einer Prise Abba-Nostalgie), in Berlin zu Gast. Daran erinnern konnten sich die beiden Sängerinnen Johanna und Klara Söderberg ausgezeichnet, grüßten begeistert und mit den Händen Herzchensymbole zeigend und freuten sich über den augenscheinlich ausverkauften Start ihrer Europa-Tournee in der Columbiahalle in Berlin.

Hat sich das Publikum verändert? Auf den ersten Blick war es vielleicht etwas weniger hip als beim letzten Mal, etwas älter als beim letzten Mal, Einzelne haben leicht zugenommen (Corona-Kilos), aber die Freude an guter Pop-Musik ist geblieben. Keine schlechten Bedingungen für ein Comeback.

Ganz ohne Herzschmerz geht es auch nicht

Das neue Album von First Aid Kid heißt „Palomino“, es ist im November 2022 erschienen und etwas schmissiger ausgefallen als das letzte Erfolgsalbum „Ruins“, weniger depressiv, damit nicht Abend für Abend, so hieß es auch auf der Bühne, nur Trübsal geblasen werden muss. Das Outfit der beiden Sängerinnen hat den Mut und das Bekenntnis zur Freude jedenfalls unterstrichen.

Die Schwedinnen traten in knalligen Abba-Kostümen und schwarzen Stiefeln vor das Publikum, begleitet von einem Gitarristen in sehr engen Hosen. Der Song „Palomino“ erklang in der Columbiahalle als einer dieser typischen First-Aid-Kit-Hits, die ganz bodenständig für gute Laune, intelligent komponierte Pop-Musik-Vibes, simpel ausgedrückt: für eine schöne Zeit sorgen. So muss man sich den großen Erfolg der Band erklären.

Wobei... Der Song „Out of My Head“ beweist, dass es ganz ohne Herzschmerz auch nicht geht, also nicht ohne den Markenkern der Schwedinnen. Das Stück beginnt so nachdenklich, wie es endet. „Back in time, oh, I go wandering / Through the rooms of my mind / Every door that I've been closing / All the people that I have let down.“ Ganz explizit haben die Sängerinnen an anderer Stelle gebeten, sie zu unterstützen, mitzusingen und negative Gedanken kathartisch durch das Mitgrölen von First-Aid-Kit-Songs herauszubrüllen.

Die Definition von guter Pop-Musik

Zum Abschluss wurde das auch mit dem Hit „Hem Of Her Dress“ vom Publikum hervorragend umgesetzt, so dass man das Gefühl bekam, dieses Konzert verströmt die Vibes einer präpandemischen Realität, einer Zeit vor Februar 2022, als es sich so anfühlte, als würde die Welt noch in Ordnung sein. Und ist das Herbeiführen solcher Gefühle nicht exakt die Definition von guter Pop-Musik? Wer würde da widersprechen.

First Aid Kit: „Palomino“, Columbia International (Sony Music), 2022.

