Der Pianist und Dirigent James Levine, langjähriger künstlerischer Leiter der Metropolitan Opera in New York, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Dies melden amerikanische Medien wie etwa die New York Times. Levine war von 1999 bis 2004 auch Chefdirigent der Münchner Philharmoniker.

1943 als Sohn eines wohlhabenden Textilhändlers und einer Schauspielerin geboren, begann er in frühen Jahren seine Karriere als Musiker. Bereits mit zehn Jahren trat er als Solopianist auf. Levine debütierte 1970 mit Verdis „Aida“ an der Welsh National Opera in Cardiff und mit Puccinis „Tosca“ an der San Francisco Opera, dirigierte die Big Five der US-Orchester (New York, Boston, Chicago, Philadelphia und Cleveland) und viele weitere Sinfonieorchester weltweit. Von 1971 bis 2016 war er mit kurzen Unterbrechungen als Dirigent der Metropolitan Opera tätig und spielte über 200 Tonträger ein.

Nachdem 2016 Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger erhoben wurden, leitete die Met eigene Untersuchungen ein und trennte sich von Levine. Der danach vom Zaun gebrochene Gerichtsstreit endete 2019 mit einem Vergleich.

Levine starb den Berichten zufolge bereits am 9. März in Palm Springs, Kalifornien. Zur Todesursache wurde noch nichts bekannt. Ein ausführlicher Nachruf folgt.