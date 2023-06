Vielleicht waren die Neunziger das Jahrzehnt der Naivität: Nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, begannen die Menschen wieder an das Gute zu glauben. Einer von ihnen war René Baumann. Irgendwann wurde aus dem gelernten Bäcker der Musiker DJ Bobo – und damit eine der Schlüsselfiguren des sogenannten Eurodance. Jenes Genre bejahte das Leben nicht nur bedingungslos. Felsenfest glaubten seine Protagonisten an die bessere Welt, an Existenz ohne Angst. Verdenken kann man es ihnen kaum.

Anfang 1993 lieferte Hedonismus die Glaubenssätze einer Libertinage namens Rave. In jenen Wintermonaten begann die Karriere von DJ Bobo, denn mit „Somebody Dance with Me“ avancierte die vierte Single seiner Laufbahn zum Hit. Schon hier finden sich die unverkennbaren Charakteristika des Eurodance: einprägsame Beats, synthetische Klänge sowie ein Wechselspiel von weiblichem Gesang im Refrain und männlichem Sprechgesang in der Strophe.

Dreißig Jahre später läuft ein Countdown auf einem Bildschirm, der fast die gesamte Breite der Berliner Mercedes-Benz-Arena umfasst. Als dieser abgelaufen ist, erklingt eine weibliche Stimme: „We’re gonna take you higher/ Evolution/ Dancing all night long/ We set the roof on fire/ We’ll be forever young“. Die Sängerin steht auf einem zwölf Meter hohen Löwenkopf, um sie herum haben sich mehr als ein Dutzend Musiker und Tänzer auf der Bühne verteilt. Sie schwenken blaue Flaggen mit dem Aufdruck „DJ Bobo“. Der Löwe öffnet seinen Mund – und da steht er.

Wie seine Mitstreiter trägt DJ Bobo ein altrömisch anmutendes Kostüm. Das Publikum beklatscht ihn zum Bühnenjubiläumsprogramm „EVOLUT30N“ tosend. Der Jubel wundert nicht, innerhalb kurzer Zeit waren die Karten fürs Konzert vergriffen. Nach drei Tracks heißt der Schweizer seine 17.000 Gäste willkommen. Die Besucher ermuntert er, es ihm gleichtun: „Es wäre nett, wenn ihr den Nachbarn neben euch begrüßt. Wenn ihr euch sympathisch findet, umarmt euch spontan.“

Im Laufe der nächsten zweieinhalb Stunden wird diese Show in einem schrillen Brimborium münden und doch immer wieder Momente solcher Sanftheit bergen. Beispielsweise wenn DJ Bobo alle Musiker sowie sämtliche Tänzer mit Namen vorstellt – und „last, but not least: die Liebe meines Lebens Nancy“. Gemeint ist die Sängerin Nancy Baumann; seit mehr als zwei Dekaden stehen beide gemeinsam auf der Bühne, sie übernimmt die Refrains.

Nachdem drei Stücke aus DJ Bobos von seichtem Pop durchdrungenen Spätwerk den Berlin-Auftritt eingeläutet haben, schlägt kurz vor halb neun die Minute für den ersten Gassenhauer des Abends. Das bereits erwähnte „Somebody Dance with Me“ schallt durch die Mehrzweckhalle. Am Ende des Liedes fliegt goldenes Lametta vom Dach herunter, viele im Publikum verfallen in Freudengeschrei – es ist der erste Höhepunkt des Abends. Es folgen einige dem neuen Jahrtausend entnommene Stücke und ein wenig wird spürbar, dass die allermeisten nicht wegen dieser jüngeren Titel wie „Superstar“, „Amazing Life“ oder „Vampires are Alive“ ihren Weg nach Friedrichshain gefunden haben. Sei’s drum: Selbst wenn das Ohr eine halbe Stunde nur zur Hälfte hinhört, können die Augen doch nicht ihren Blick lassen von der karikaturesken Revue. Ein Sternenhimmel, Spinnen- und Schlangenwelten flackern über die Leinwand.

DJ Bobo in der Benz-Arena: „Danke schön, Berlin, es ist so geil!“

Schließlich erklingt mit „Pray“ einer der mit Sicherheit populärsten Songs aus DJ Bobos Œuvre. Inmitten der Arena steht er samt drei Tänzern auf einem Podium, Flammen schießen Meter in die Höhe. „We can make it a better place/ When we pray for freedom It doesn’t matter what kind of race/ When we pray for freedom“, heißt es im Refrain. Jeden einzelnen Vers goutieren die Menschen mit schallendem Gekreisch. Als der Song sein Ende nimmt, kommt ein minutenlanger Beifallssturm auf. „Wow, was für eine unglaubliche Stimmung“, sagt der Beklatschte und plötzlich steht dieses unnachahmliche Lächeln in sein Gesicht geschrieben. In diesen Augenblicken hat der Fünfundfünfzigjährige etwas von einem kleinen Jungen, der sich schlicht freut, auf dieser Welt zu sein. Gutmütig wirkt er und dankbar. Klar, auch ein bisschen naiv.

Im Saal beginnen derweil zwei Männer mit Baseballmützen auf dem Kopf ihre Schultern zu kneten – so, wie betrunkene Freunde sich massieren, wenn ihnen klar wird, wie sehr sie sich am Herzen liegen. Die meisten im Publikum scheinen sich um Kleidung nicht viel zu scheren. Anders verhält es sich bei DJ Bobo. Nach siebzehn Stücken wechselt er zum ersten Mal sein Gewand und betritt die Bühne in einem ärmellosen Lederwrack. Im Zuge der letzten Stücke wird er dann einen blauen Anzug tragen, dessen Schneider seine Inspiration wohl aus dem Glamrock der Siebziger schöpfte.

Zunächst einmal aber wird ein Clip abgespielt, der auf DJ Bobos Schaffen zurückblickt: Fernsehmomente mit Otto und Harald Schmidt werden gezeigt, auch Laudationen von Tina Turner und den Backstreet Boys. „Chihuahua“ und „There Is a Party“ gehören zu DJ Bobos populärsten Hits, folgerichtig hat er sie am Ende seines Sets postiert. Auf die Jubelstürme antwortet er: „Danke schön, Berlin, es ist so geil“, und weiter: „Ich liebe euch.“ Als es Konfetti regnet, ertönt sein letzter Song „Freedom“. Dort heißt es: „Believe in freedom, in love and fortune/ And all we need is a piece of heaven“.

Stellt man einen Vergleich an zwischen den Neunzigern und der Gegenwart, wünscht man sich die Sorglosigkeit zurück. Noch lagen 9/11, Irak-Krieg und so viel mehr in der unbekannten Zukunft. Ebenso die Gewissheit, dass der Traum von einem friedlichen Europa auch im neuen Jahrtausend ein Traum bleiben wird. Damals bespielte DJ Bobo Moskau, Kiew und Berlin. Dort, wo einst die Mauer die Welt in zwei Teile spaltete, konnte eine ganze Generation ihr Glück kaum fassen. Sie tanzte ihre Utopien, zumindest ein paar Jahre lang. Im vergangenen Jahr schickte Moskau Panzer nach Kiew, seitdem liegt das von Michail Gorbatschow ersonnene „gemeinsame Haus Europa“ in Trümmern.

Es sind nostalgische Gefühle, denen die Abertausenden Besucher an diesem Juni-Abend in Berlin erlegen sind: Noch einmal frei von Sorgen sein. Niemand steht für diese Sehnsucht so sehr wie DJ Bobo. Er hat den Glauben an das Gute im Menschen bis heute nicht verloren.