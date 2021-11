Berlin - Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ ist auch eine Heilsgeschichte – und wie bei der christlichen ist am Ende nicht ausgemacht, was wir hoffen dürfen. Der dritte Teil, „Siegfried“, endet mit einem Ausblick ins Heil: Siegfried hat Brünnhilde aus dem Schlaf hinter den Flammen erweckt, man schreitet zur erotischen Vereinigung, die für Siegfried ein persönlicher Höhepunkt, für Brünnhilde jedoch ein Wendepunkt der Weltgeschichte ist; den Nornen wird zu Beginn der „Götterdämmerung“ der Schicksalsfaden reißen, das weitere Geschehen liegt nun in der Hand der Menschen.

Stefan Herheim, der an der Deutschen Oper Berlin den neuen „Ring“ inszeniert und am Freitag mit „Siegfried“ das letzte noch fehlende Teilstück innerhalb der ersten zyklischen Gesamtaufführung vorstellen konnte, lässt diese Vereinigung vor Zeugen spielen, vor Jüngern geradezu, denn sie machen es wie Brünnhilde und Siegfried; Nachfolge geschieht hier in der Lust, nicht im Leid wie im Christentum.

In diesem Moment, in dem die Inszenierung ernst macht – im Sinne des Stückes wie auch der eigenen grundlegenden szenischen Metapher – beginnen Teile des Publikums zu rebellieren, nachdem die beiden vorangegangenen Akte begeistert begrüßt wurden. Die grundlegende szenische Metapher: Das sind die Flüchtlinge, die im „Rheingold“ die nackte Bühne betreten, und deren Koffer sich in „Walküre“ und „Siegfried“ zu Tausenden stapeln. Die Flüchtlinge sind immer wieder schattenhaft auf der Bühne, wenn sich Entscheidendes ereignet. Aber erst am Ende des „Siegfried“ trennen sich aus ihrer grauen Masse individuelle, hetero- und homosexuelle Paare in Unterwäsche heraus. Auch den Altersunterschied zwischen Siegfried und Tante Brünnhilde verschweigt die Inszenierung nicht, wenn Nina Stemme unter der blonden Perücke grau ist.

Vorangegangen waren zwei Aufzüge, die umso schlüssiger waren, je mehr man die Aufmerksamkeit aufs Kleine und Momentane richtete. Man kann die Dialoge zwischen Siegfried und Mime im ersten Aufzug schwerlich besser spielen, als es Clay Hilley und Ya-Chung Huang tun: lebhaft, nuanciert und im Stil brutaler Zeichentrickfilme wie „Tom & Jerry“. Sie singen nahezu ideal; Huang ist bei Bedarf ein greinender Mime, kann aber dank perfekter Aussprache artikulatorische Nuancen anbringen, die noch viel wirkungsvoller sind. Hilleys Siegfried zeigt ausdrucksvolle Piano-Farben, die in der Partie nur selten angebracht werden – aber sie passen zu seinen intelligenten Ideen über seine Herkunft: Das ist ein begabter junger Mann, kein dumpfer Haudrauf.

Betrachtet man indes Mimes Kostüm – mit Wagners Barett und blaugestreiftem KZ-Hemd –, so stellen sich Fragen: Gewiss hat Wagner den Mime so beschrieben, dass er äußere Ähnlichkeit mit ihm hatte. Aber zugleich ist Mime der verhinderte Künstler, der das zerschlagene Schwert Nothung trotz allen Wissens nicht schmieden kann, während Siegfried das ohne Gesellenbrief vermag – und das entspricht nicht nur Wagners Selbstbild, sondern der Wahrheit: Wagner hatte weder viel noch lange Unterricht, und was hätte der ihm bei seiner völlig neuen Idee des Musiktheaters helfen können?

Kleine Ideen hat Herheim ohne Zahl, und meist sind sie nicht nur textnah, sondern auch überaus witzig: Beim ersten Auftritt des Riesenwurms Fafner ragt aus dem Konzertflügel auf der Bühne ein großer Messingtrichter, der sich dreht wie ein Periskop – und wie fordert es die Partitur? „Fafners Stimme durch ein großes Sprachrohr“! Dabei klingt Tobias Kehrer in der Rolle auch ohne dies machtvoll genug.

Echt und künstlich zugleich

Doch wozu dient der Konzertflügel selbst? Die Personen setzen sich vom „Rheingold“ an immer wieder dran und markieren Klavierspiel – meistens hat das etwas damit zu tun, wer gerade den Ton angibt. Interpretatorisch ergiebig ist diese Idee bislang nicht, sie hat lediglich Teil an der Mehrschichtigkeit dieser Inszenierung, zu der auch gehört, dass alles Illusionäre als solches deutlich gemacht wird. So wird das Waldweben auf die immer wieder aus dem Flügel quellenden weißen Tücher projiziert, wirkt im Ausschnitt echt und in der Perspektive des Ganzen künstlich.

Seit der Zyklus begann, machen Donald Runnicles und das Orchester der Deutschen Oper einen hervorragenden Eindruck; dass nun ausgerechnet der Beginn des Premieren-„Siegfried“ ein wenig brüchig klang, sei verziehen. Runnicles musiziert mit weitem Atem und dennoch großer Achtsamkeit fürs Detail, nichts läuft einfach ab, die klanglichen Abstufungen der großen Form und des einzelnen Klangs sind genau ausgehört, statt Pathos hört man Spielfreude, und virtuos gleicht Runnicles die kleinen Fehler der Sänger aus.

Nina Stemmes Brünnhilde, in der „Walküre“ nach wie vor auf höchstem Niveau, wirkt hier zuweilen in der Höhe gestresst. Iain Patersons Wotan wie Jordan Shanahans Alberich wirken weniger durch stimmliche Ausstrahlung als durch ihre Gesamtleistung, in der die Stimme nur ein Teilmoment der Gesamtdarstellung ist. Wenn dem Regisseur einmal nichts einfällt, wie zum Dialog Wotan und Erda – dann wirkt Judit Kutasi stärker als Paterson, ohne dass die Szene an Spannung gewänne. Berührend, auch in seiner Nervosität, Sebastian Scherer als Waldvöglein – obwohl von Wagner gewünscht, hört man die Partie selten von einem Knabensopran, und es ist auch klanglich nicht unproblematisch. Aber die psychologische Tiefe, die dadurch entsteht und die Herheim verstärkt durch die offensiv kitschige Erscheinung von Siegfrieds Eltern mit Engelsflügeln, ist ein enormer Gewinn: Das Waldvöglein ist so eben nicht der erste Vorschein erotischen Fühlens, sondern eine Art innere Stimme, eine Platonische Anamnese. Am Ende liegt diese innere Stimme blutig und tot am Boden, während Siegfried zum Brünnhilden-Felsen stürmt – die Kindheit liegt nun hinter ihm.

