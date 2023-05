Ed Sheeran und sein neues Album „Subtract“: Wie klingt die heiß ersehnte Platte wirklich?

Ed Sheeran nahm für seine fünfte Studio-LP „-“ den Indie-Produzenten Aaron Dessner von The National mit an Bord. Wie klingt das Ergebnis? Nach plumpem Pop oder nach arty Indie?

Was hat Ed Sheeran die Erwartungen hochgekurbelt für dieses, sein nun fünftes Studio-Album „-“, sprich „Subtract“! Freiwillig und unfreiwillig. Freiwillig etwa durch seine intime Club-Tour, die ihn auch in den Berliner Admiralspalast führte, und auf der er schon mehr als die Hälfte der neuen Songs gespielt hat, zur Begeisterung der Hardcore-Fans. Eigentlich ja eine viel zu kleine Location für den kommerziell erfolgreichsten Singer-Songwriter seiner Generation.

Freiwillig auch, indem er auf Vermittlung von Taylor Swift den Produzenten Aaron Dessner (von Barack Obamas Lieblings-Indie-Rockband The National) verpflichtet hat. Taylor Swift war es mithilfe von Dessner 2020 gelungen, mit ihren Alben „Folklore“ und „Evermore“ neue Fans zu gewinnen, die mehr auf Blockhütten-Folk statt auf Plastik-Pop stehen. Sogar die Musikkritik war fast einstimmig begeistert. Und nur zwei Tage vor dem Release von „Subtract“ brachte Ed Sheeran auf Disney+ dann auch noch eine kleine Doku-Serie namens „The Sum of It All“ auf den Markt, die letztlich nicht viel mehr als ein aufgeblasenes Werbefilmchen für sein Album ist – mit der zigfach beteuerten Botschaft, dass dieses Album nun wirklich sein mit Abstand persönlichstes sei. Wer sich mit Musik-PR-Floskeln auskennt, weiß andererseits aber auch, dass der Act, der beschwört, diesmal sein un-persönlichstes Werk am Start zu haben, noch gefunden werden müsste.

Unfreiwillig hinzu kam auf dem Jahrmarkt der Aufmerksamkeitsökonomie für Ed Sheeran dann auch noch ein Prozess in Manhattan: Sheeran soll bei dem Marvin-Gaye-Song „Let’s Get It On“ abgekupfert haben. Die Verteidigung von Sheeran klang nicht gerade ruhmreich: Es handele sich doch bloß um Allerwelts-Akkorde, argumentierten Sheerans Verteidiger. Sheeran selbst drohte damit, seine Laufbahn zu beenden, sollte das Gericht gegen ihn entscheiden. Nur wenige Stunden vor Erscheinen der Platte wurde Sheeran von den Vorwürfen freigesprochen. So dramatisch, besser als im Hollywood-Drehbuch!

Und wie klingt sie nun, die neue Sheeran-Platte „Subtract“? Erster Eindruck beim Opener-Song „Boat“: Ja, man kann sich sehr gut vorstellen, dass Ed Sheeran seinem folky Produzenten sowas gesagt hat wie: „Lass mal so wie bei Taylor Swift machen!“ „Subtract“ beginnt auf jeden Fall akustisch reduziert. In „Boat“ wirkt es wirklich fast so, als würde man mit Ed Sheeran zu zweit im Boot rudern. Oder zu dritt: mit Sheerans Gitarre. Sheeran beschwört eine gewisse Schönheit inmitten düsterer Zeiten herauf („there’s beauty when it’s bleak“). Vom Meeresgott lässt sich Sheeran Odysseus gleich nicht einschüchtern: „The waves won’t break my boat“, proklamiert er geradezu tollkühn. Ja, so kann eine Fahrt losgehen!

„Saltwater“ schließt an die Meeresmetaphorik an, auch mit dem Geschmack von Salzwassertränen. Bloß übernimmt hier das Klavier den Part als Hauptbegleitung. Alles sehr unaufgeregt im Arrangement. Fast schon im Widerspruch zu Sheerans Text, in dem er sich die Lunge mit der letzten Atemluft rausschreit, dass alles für die Liebe sei. Sheeran erzählt auch von dem, was man bereut getan oder auch gelassen zu haben, angesichts einer Todesgefahr.

„Eyes Closed“ kurbelt die Geschwindigkeit leicht an auf Mid-Tempo. Der Song beginnt damit, dass es wohl eine schlechte Idee sei, zu trinken ob des Kummers. Es gibt Anspielungen darauf, wie übel das Schicksal Sheeran mitgespielt hat. Die Namen fallen nicht, aber die Fans wissen es: Der Krebs seiner schwangeren Frau und der Tod zweier Freunde haben Sheeran 2022 schwer belastet. Sheerans Weitermachmotto im Song: trotzdem allem mit geschlossenen Augen tanzen. Lebenslust auch inmitten des Schlamassels. Dort schließt auch „Life Goes On“ an. Selbst wer nicht ganz so ein Scheißjahr hatte wie Ed Sheeran 2022, kann damit sicher was anfangen.

„Dusty“ wird abermals rhythmischer, wenn auch auf niedriger Drehzahl, aber doch mit einem hübschen leichten Groove. Die Nadel auf Dusty im Text klingt erstmal unheimlich, aber es geht nicht um Drogeninjektionen, sondern darum, eine Schallplatte von Dusty Springfield aufzulegen. Konkret, Sheeran hat es auf Konzerten erwähnt: „Dusty In Memphis“, das er oft morgens mit seiner Tochter hört. Eine unbeschwerte Stimmung, um in den Tag zu starten. Auch „Dusty“ ist ein guter Optimismus-Song, um sich sanft wecken lassen.

Ed Sheeran und sein Album „Subtract“: Sheeran-Skeptiker können nur staunen

„End of Youth“ startet als eine Art Soft-Rap, jedenfalls könnte man es mit etwas Wohlwollen und Wagnis so bezeichnen. In seinem powerhymnischen Gesang dann nimmt Sheeran leichte Anleihen aus College-Rock. Es gibt sogar eine sanfte Brise NuMetal, wenn man das Klangmikroskop anschaltet. Der Song handelt davon, das Loch, das eine Trennung hinterließ, mit Wein vollzukippen. Auch davon, so zu tun, als wäre alles okay, obwohl die eigene Welt aus den Angeln fiel. Bedrohliche Synthie-Violinen sollen wohl den Drama-Ton verschärfen. Nun ja.

In „Colourblind“ wird dann ein Kaleidoskop zum Leitmotiv für Liebe: Mal sieht man die Dinge gemeinsam grün, dann wieder rot, so dreht das Leben. Manchmal ist man melancholisch blau, dann explodiert wieder der Regenbogen. Ja, Sheerans Texte schwelgen so sehr im Allgemeinen, dass jeder damit was anfangen können soll. Und das funktioniert ja auch unheimlich gut. Wer mal begeisterte Ed-Sheeran-Fans getroffen hat, die einem zauberbeseelt erzählen, wie sehr Sheeran ihre Lebensstimmung einfängt, kann als Sheeran-Skeptiker nur staunen. Die Texte scheinen zwar oft ins Leere zu laufen, finden aber wohl gerade durch die Vagheit maximale Resonanz. Zugleich liefert Sheeran den Fans Futter, inwiefern die Lieder biografisch deutbar sind.

Ed Sheeran und seine neue Platte „-“: Die Physik der Seelenschwerkraft

„Curtains“ ist der große Gute-Laune-Song der Platte. Sogar das Tempo kurbelt Sheeran ordentlich an. Vorhänge auf, Sonnenlicht rein, raus aus dem Emo-Versteck. Bei „Borderline“ tritt das Piano wieder deutlicher in den Vordergrund, es betupft die Sheeran-Vocals. Der erzählt von missglückten Versuchen, Kummer und Salzwasser-Sorgen im Suff zu ertränken. Die Streicher schmiegen sich an wie ein warmes Kuschel-Kirschkernkissen. In „Sparks“ verschiebt sich die Perspektive etwas: Nun ist nicht bloß das lyrische Ich, sondern das lyrische Wir verloren. Immer wieder mal, denn „the higher we go / the harder we fall“. Die Physik der Seelenschwerkraft.

Simple Wahrheitsbilder auch in „Vega“: Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Man darf nicht die Orientierung verlieren. Alles klar. Tut man angesichts der „Komplexität“ dieses Liedes wohl auch nicht. Wer darauf gehofft hatte, dass Aaron Dessner für ein wenig roughness im Sound sorgt, muss wohl enttäuscht werden: Sheeran dudelt wie immer. Im Dunkeln, so Sheeran, würden wir alle einander gleichen. Will sich Sheeran mit Tolstoi anlegen? Der meinte doch in „Anna Karenina“, die unglücklichen Familien seien alle auf ihre eigene Art unglücklich?

Ed Sheeran und seine „Subtract“-LP: Berg-Ahorn mit Dudelsack

In den finalen „Subtract“-Songs verdichten sich romantische Naturbilder: In „Sycamore“, im Deutschen eine Platane, geht’s um Sorgen um die Geliebte und das Kind. Anspielungen auf die Krebsdiagnose von Sheerans Frau während der Schwangerschaft. Die Botschaft des Songs: Zusammen sind wir trotz aller Hochs und Tiefs einfach prima. „Strings“ knüpft nahtlos daran an: Wenn wir dieses Horrorjahr durchstehen, dann schaffen wir alles. „The Hills of Aberfeldy“ imitiert zu Beginn ein schottisches Traditional. Später setzt sogar ein Dudelsack ein. Romantische Beschwörung der Landschaft als Heimstätte fürs gemeinsame Liebesleben. Alles sehr geerdet, wenn auch wenig dreckig.

Wie lautet das Fazit zu „Subtract“, auf deutsch „Minus“? Nun, höhere Mathematik war angesichts der titelgebenden Grundrechenart wohl ohnehin nicht zu erwarten. Aber ein wenig mehr Wagemut, vom Standard-Rezept abzuweichen, hätte man von Sheeran mit Indie-Dessner im Bunde doch erwarten können. Bedenkt man, welche Traumata er durchstehen musste, ist es erstaunlich, wie sehr Sheerans Songwriting-Steuer auf Autopilot zu laufen scheint: Allerweltsakkorde, Allerweltsmelodieläufe, Allerweltsarrangements, Allerweltstexte. Und sicher gerade deshalb auch ein Charts-Stürmer für alle Welt. Wer kann es Sheeran verübeln, dass er aus dem Mist in seinem Leben Multimillionen macht? Außer Marvin Gaye und Tolstoi vielleicht.



Ed Sheeran: Subtract. Asylum/Warner, 2023