Am Freitagmittag ist auf dem RAW-Gelände wenig los. Während aus der Telefonzellendisko Nina Chubas „Wildberry Lillet“ schallt, machen ein paar Touristen Fotos von der Streetart. Vor dem Astra Kulturhaus wartet Emilie aus München mit einem großen schwarzen Koffer. Seit 9 Uhr steht sie vor der Konzertlocation. Warum? „Ich will in der ersten Reihe sein.“ Klar, heute Abend spielt schließlich Edwin Rosen, der derzeit angesagteste Indie-Sänger Deutschlands. Neben ihr warten andere junge Mädchen, die versuchen, sich so warm wie möglich zu halten. Emilie hat sich eine dicke Decke um ihre Beine gewickelt. „Heute ist mein vierundzwanzigstes Edwin Rosen-Konzert“, erklärt sie.

Seine erste Show spielte Rosen im Sommer 2021 im Berliner ÆDEN. Schon damals hatte der heute 25-Jährige einen Hype, zwei Jahre später scheint es für ihn weiter bergauf zu gehen. „Die Sterne“ ist der Titel seiner Solotour, benannt nach der gleichnamigen Single. Es ist die einzige, die er in diesem Jahr veröffentlicht hat. Die erste von zwei Shows im Astra war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dabei kommt Rosen gar nicht aus Berlin. Wenn er nicht gerade auf Tour ist, wohnt er in Stuttgart. Seine erste Single „leichter//kälter“ veröffentlichte er inmitten der Pandemie. Das war 2020, er gab zunächst wenig von sich preis. Der vom New Wave und Post Punk inspirierte Track wurde ein Selbstläufer, hat heute mehr als 45 Millionen Streams allein bei Spotify.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Fan postet bei YouTube den Kommentar „Neue Neue Deutsche Welle“. Wenig später wird daraus der Genrebegriff einer neuen Generation deutscher Indie-Kids. Künstler wie diggidaniel oder DANZIGER99 treten in seine Fußstapfen. Rosens minimalistisch-melancholischer Sound scheint den Nerv der Generation Z zu treffen, die in Zeiten von Klimawandel, Kriegen und Dauerkrisen mit permanenter Zukunftsangst zu kämpfen hat.

„Sie sind verliebt in ihn“: Mütter begleiten ihre Töchter zum Konzert

Vor Konzertbeginn warten vor allem Mädchen vor der Bühne, die meisten sind minderjährig. Manche sind mit ihren Eltern gekommen, vor der Bühne freunden sich zwei Mütter an, die mit ihren Töchtern extra aus Rostock und Waren an der Müritz angereist sind. Nach dem Konzert fahren sie zurück. „Sie sind verliebt in ihn“ – so fassen sie das Phänomen Rosen zusammen. Als Edwin Rosen um 21 Uhr im flackernden Strobolicht die Bühne betritt, ist klar, warum.

Er ist – ganz berlintypisch – in Schwarz gekleidet, um seinen Hals trägt er ein rotes Bandana. Statt mit Bandbesetzung spielt er solo am Bass, die Beats und Melodien kommen vom Band und von der Drummachine. Das macht nichts, schon beim ersten Track „21 Nächte wach“ hängen ihm die Fans an den Lippen. „21 Nächte habe ich nicht geschlafen/ Jede Nacht lag ich wach und du hast nie an mich gedacht“, singt Rosen, im Stimmenmeer der Fans kaum zu hören. Auf der Bühne stehen Kerzen, über einen Projektor laufen ästhetische Retro-Visuals.

Gleich nach dem Auftaktsong wendet sich Rosen an das Publikum. „Ich hab immer Angst vor Shows in Berlin, weil hier so viele krasse Sachen passieren“, erklärt er. Dennoch sei das Publikum deutlich lauter als zuvor in Hamburg. Es wirkt, als ob er den wahnsinnigen Hype um seine Person selbst nicht begreifen kann. Immer wieder lächelt er verschmitzt ins Publikum. Ein Album hat er noch nicht rausgebracht, lediglich neun Songs gibt es auf Spotify. Zwar unterscheiden sich die vom Tempo, der Instrumentation aus Synths, Drummachine und Gitarren sowie den halligen Vocals nur minimal. Dennoch schafft es Rosen mit seinem reduzierten Setting, die Spannung zu halten.

Rosens Fans kennen bereits Songs, die noch nicht veröffentlicht wurden

Immerhin gibt es genug Hits auf der Setlist. Spätestens zum Überhit „leichter//kälter“ tanzt der ganze Saal. Rosen stellt zwei neue Songs vor, die demnächst veröffentlicht werden sollen. „Krass, dass ihr die Songs schon kennt“, staunt er. Die beiden Titel hat er an den Vorabenden in Hamburg zum ersten Mal gespielt, sie reihen sich nahtlos in sein bisheriges Oeuvre ein. Rosen stimmt ein Cover vom Wir-sind-Helden-Hit „Nur Ein Wort“ an. Der kam zwar bereits im Jahr 2000 raus; mitsingen können ihn die Teenager trotzdem. Viele filmen sich auf ihren Handys, machen BeReals, schicken Snaps, kreischen in ohrenbetäubender Lautstärke. „Edwin, du geile Sau“, schreit ein Fan, wiederum andere rufen, dass sie ihn lieben. Selbstverständlich werden auch Rosen auf die Bühne geworfen.

Als Zugabe spielt er den Song „Marmelade und Himbeereis“ der 80er-Jahre-NDW-Band Grauzone. Die Fans schwenken ihre Handylichter im Takt mit. Der Hyperpop-Remix seines Songs „Die Sterne“ mit dem Produzenten Flawless Issues markiert zum ersten Mal einen Bruch in der Setlist. Den Rausschmeißer „Vertigo“ spielt er gleich zweimal und bittet die Fans, die Handys in der Hosentasche zu lassen. „Halt dich an mir fest/ Lass mich nie mehr los/ Deine Augen schreien mich an/ Ich kriege Vertigo“, singen die unisono, gemeinsam wird getanzt, im Takt geklatscht, ein schwules Pärchen küsst sich leidenschaftlich. „Bitte bleib doch hier/ Bleib noch eine Nacht“, fleht Rosen. Zum Glück bleibt er selbst noch eine Nacht in Berlin: Am Samstagabend spielt er nochmal im Astra, natürlich ausverkauft. Emilie wird wieder dabei sein.