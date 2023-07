Nach drei Tönen wisse er: „Das ist Luten. Er ist nicht mit anderen zu vergleichen – er ist stilbildend für andere Saxofonisten. Er ist das Vorbild.“ So beschreibt Peter Schaaf, ein früher Mitmusiker aus Güstrower Tagen, im Porträtfilm „Einfach sein – für eine freie Musik“ Ernst-Ludwig Petrowsky. Ursprünglich wollte Schaaf mit dem Pianisten Eberhard Weise, der sich ebenfalls zu einer Koryphäe des Jazz entwickeln sollte, bei Petrowsky nur ein Saxofon ausleihen. Es hatte sich herumgesprochen, dass der Sohn eines Großhändlers solch ein teures Instrument besaß. Doch Petrowsky, der sich zuvor vergeblich an der Geige versucht hatte, wollte natürlich selber spielen – und als Weise und Schaaf seine ersten Töne von „How High the Moon“ gehört hatten, war klar: Dem nimmt keiner sein Saxofon weg!

Schon seit den frühen 1950ern stand Ernst-Ludwig Petrowsky auf den Bühnen. Als „dienstältester Jazzmusiker des Ostens“ hatte er sich selbst schon seit Langem bezeichnet. Perfektionismus sei nie sein Ding gewesen – er sei eben eine „Jazz-Schlampe“, bekannte er mal in seiner trockenen Mecklenburger Art. Doch die Klänge eines Ornette Coleman waren für ihn die entscheidende Offenbarung: Dessen harmonische wie rhythmische Öffnung war ihm Vorbild. Später widmete er ihm mit Uschi Brüning ein komplettes Album.

Die Liste der Namen der Musiker, mit denen er auf der Bühne stand, würde Seiten füllen. Nach Eberhard Weise wurden Größen wie Klaus Lenz, Ulrich Gumpert, Günter Sommer zu langjährigen Kollegen. Mit dem Schweizer George Gruntz tourte er seit den frühen 1980ern auch im westlichen Ausland. Auf weit mehr als 100 Alben sind Ernst-Ludwig Petrowsky und sein Saxofon zu hören.



Doch eine musikalische wie private Kombination ragt heraus – seine Auftritte und Alben mit Uschi Brüning. Zusammen musiziert hatten der Güstrower und die Leipzigerin schon in den damals angesagten Soul-Bands von Klaus Lenz, bei SOK und der Modern Soul Band. Und Uschi Brüning berichtet im Porträtfilm, wie sie einander näherkamen: Die gefeierte, ja hymnisch verehrte Solistin musste sich nebenbei noch um Bühnengarderobe kümmern – und an einem Abend am Jackett von Petrowsky einen Knopf annähen.

Duo für Stimmband und Bambusblatt

Zusammen wagte sich das Paar in die stilistische Freiheit hinaus – wobei Petrowsky wohl der Antreiber für seine eher schüchterne Gattin war. Als Duo für Stimmband und Bambusblatt traten sie gut 40 Jahre lang auf. Die Kombination von Gesang und Saxofon inklusive dadaistisch anmutenden Lautmalereien überzeugte mit Klasse, Mut und nicht zuletzt mit Witz.



Dass „Luten“ Petrowsky und Uschi Brüning auch keine Scheu vor Schlagern und Evergreens hatten, bewiesen sie bei den Tourneen mit Manfred Krug, die ihnen ein größeres Publikum eröffneten – das Petrowsky mit seinem scharfen Saxofon gern mal aufschreckte. Doch nach dem Tod von Manfred Krug musste Uschi Brüning auch bald auf den Mann und das Saxofon an ihrer Seite verzichten. Ernst-Ludwig Petrowsky, der mit weit über 80 noch auf der Bühne gestanden hatte und 2022 den Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk bekam, wohnte in den vergangenen Jahren in einem Pflegeheim. Wie die Berliner Zeitung aus dem nahen Umfeld des Musikers erfuhr, ist er dort Montagvormittag im Alter von 89 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.