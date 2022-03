Berlin - Auf 90er-Jahre-Partys führt an MC Hammers Welthit „U Can’t Touch This“ kein Weg vorbei. Und der Song ist, ob im Original oder in einer der vielen Coverversionen, immer noch der Bringer auf jeder Tanzfläche. MC Hammer, der an diesem Mittwoch 60 Jahre alt wird und eigentlich Stanley Kirk Burrell heißt, landete damit im Januar 1990 seinen größten Erfolg.

Für die Rap-Welt war der Mann aus Oakland, Kalifornien, damals ein Sonderling, einer, der nicht reinpasste. Hammer, wie er sich zeitweise auch nannte, verkörperte das im HipHop eher seltene Bild eines anständigen, christlichen, unspektakulären Bürgers. Das machte man ihm schnell zum Vorwurf: Er sei von der Musikindustrie gezielt als unanstößige Version eines Rappers aufgebaut worden, monierten seine Kritiker. Seine Tracks bezeichneten sie als flach und eingängig, mit Passagen versehen, die man von anderen Musikern kannte.

Moment mal: Klingt das nicht wie Falcos „Kommissar“?

So enthält „U Can’t Touch This“ ein Melodie-Sample aus Rick James’ „Super Freak“ und ähnelt in einigen Passagen Falcos „Der Kommissar“. MC Hammer, der mit seinem Tanzstil und den weiten Hosen auch stilistisch auffiel, konnten die Kritiker zunächst einmal herzlich wurscht sein.

Sein Song wurde in Fernsehsendungen, Filmen und Werbespots verwendet, er erhielt zahlreiche Preise und Goldene Schallplatten. In den deutschen Charts kletterte „U Can’t Touch This“ bis auf Rang zwei, besonders erfolgreich war das Lied aber in den Niederlanden, in Belgien, Schweden, Australien und Neuseeland, wo es jeweils die Chartspitze belegte. Da der vom Rapper selbst produzierte Song, in dem er vor allem sich selbst und seine Musik preist, nicht überall vorab als Single veröffentlicht wurde, kauften viele Menschen stattdessen das zugehörige Album „Please Hammer, Don’t Hurt ’Em“, das sich weltweit über 18 Millionen Mal verkaufte und heute zu den kommerziell erfolgreichsten Rap-Alben überhaupt zählt. Noch mehr allerdings brachte ihm das Merchandise ein: Es gab MC-Hammer-Puppen, Brotdosen, Kleidung und zahlreiche weitere Produkte, die sich vor allem an Kinder richteten.

MC Hammer verkörperte die amerikanische Lässigkeit, er sorgte mit seinem Hit für sofortiges rhythmisches Dauerzucken und wurde zum musikalischen Helden einer Generation. Schließlich verkörperte er den amerikanischen Traum: Als Sohn eines Pokerspielers und einer Sekretärin wuchs er mit acht Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen in einer kleinen Wohnung in East Oakland auf. Dass jemand wie er den internationalen Durchbruch schaffen konnte, passte perfekt zur Tellerwäscher- und Millionärssaga. Doch der Stern des Kaliforniers sank so schnell, wie er aufgestiegen war – an den Erfolg seines ersten großen Hits konnte MC Hammer nie mehr anknüpfen.

Stattdessen begannen sich Kollegen in ihren Videos über ihn lustig zu machen. Ice Cube etwa zeigte in „True to the Game“ von 1992 einen Rapper, der zunächst Hardcore -Kleidung und später ein rotes Pailletten-Outfit trägt – eine augenscheinliche Parodie auf MC Hammer und seinen Übergang zur Mainstream-Popmusik. Und es kam noch dicker: Die nächsten Alben floppten, außerdem willigte Hammer ein, für das Sample von „Super Freak“ Millionen von Dollar an Lizenzgebühren zu zahlen. Im Dezember 1997 war er insolvent, musste seinen Privatbankrott erklären und sein Anwesen verkaufen.

„Fass das nicht an“: das Lied zur Pandemiebekämpfung

Was damals niemand ahnen konnte: Die Geschichte von „U Can’t Touch This“ war noch lange nicht auserzählt. 30 Jahre nach Erscheinen des Songs schien er plötzlich wieder topaktuell – und zwar dank Corona. Um die Gefahren des Virus deutlich zu machen, parodierte der Schuldirektor Quentin Lee aus Alabama das berühmte Lied. Lee erinnerte seine Schüler im Sommer 2020 in einem Videoclip augenzwinkernd an die Corona-Regeln, lauerte mit Desinfektionsmittel bewaffnet neben dem schulischen Snack-Automaten und rappte: „Why are you standing so close?“ (Abstandsregeln!) oder „Go, wash your hands“ (Hygiene!). Ein wilder Tanz durch die Vorschriften der US-Gesundheitsbehörde CDC – und ein YouTube-Hit. Das Video des Schulleiters wurde bis heute mehr als sechs Millionen Mal angeklickt.

„Ich habe die Songzeilen in 15 Minuten geschrieben“, sagte Lee später in einem Interview. Er liebe es, Unsinn zu machen und Schülern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch MC Hammer meldete sich via Twitter zu Wort und gab ein Urteil zur Covid-Version seines Liedes ab: „Ich liebe es“, schrieb er mit Grüßen an den Direktor.

Kurz stand nun auch der Pionier des Pop-Rap wieder im Rampenlicht, dabei war er in den Jahren nach seiner Privatinsolvenz gar nicht untätig gewesen: Er schrieb christliche Rap-Musik und betätigte sich im IT-Bereich. Im Herbst 2011 stellte er in San Francisco eine Suchmaschine namens Wiredoo vor, die dem Marktführer Google Marktanteile abnehmen sollte. Außerdem machte er in Rennpferde und Martial Arts, betätigt sich mal als Synchronsprecher und Schauspieler, dann wieder als Prediger und Moderator.

Mit seiner Frau Stephanie und den fünf Kindern lebt er auf einer Ranch in Kalifornien und scheint sich ganz gut damit arrangiert zu haben, dass seine großen Zeiten als Rapper hinter ihm liegen. So macht er auf seinen Social-Media-Kanälen, wo er Millionen Follower hat, einen ausgeglichenen, fröhlichen Eindruck. Er postet Schnipsel aus seinem Leben und twittert rege vor sich hin. Wohl wissend, dass sein berühmtester Song allen im Ohr bleiben wird und auch sein extravaganter Tanzstil nicht in Vergessenheit gerät: In und um San Francisco werden seine Künste bis heute unterrichtet. Und auch auf YouTube gibt es zahlreiche Anleitungen für den „Hammer Dance“.