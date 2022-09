Aus Anlass von Judith Holofernes‘ Memoir: Plädoyer für Sex, Birth & Rock'n'Roll 

Als Publikum gucken wir uns Bühnen an, bewundern, was dort passiert, glauben: Wenn wir selbst auf dieser Bühne wären, würden wir dem normalen Leben – also dem des Publikums – entrückt. Dauerhaft. Wir glauben, dass die Strukturen hinter der Bühne die Künstler und Künstlerinnen, so wie sie sind, emporheben, wertschätzen – und nicht vor allem Wert aus ihnen schöpfen wollen.

Britney, Elvis, Marilyn.

Theoretisch kennen wir all diese Geschichten. Wissen, dass all das Menschen sind, die zu Bildern und Marken wurden, also Menschen, die nicht mehr wie Menschen behandelt wurden, sondern wie Kapitalanlagen. Ihrer selbst enteignet. Sie hatten zu funktionieren zum Profit der Anderen. Der Industrie. Und trotzdem funktioniert sie noch immer, die Illusion der Bühne, die Sehnsucht, ein Bild wie ein Gefäß zu sein – für die Projektionen der Anderen.

In Judith Holofernes hatten sich einst Schwarz-Weiß-Bilder festgesetzt. Bilder, in denen sie mit „bedeutenden Künstlern cool, schlau und sexy in verrauchten Wohnzimmern“ sitzen würde. Bilder, die sie in einer Doku über sich selbst sehen würde, da sie „große, wichtige, tiefe Songs“ schreiben würde. Bilder, die ihr Antrieb wurden, Musikerin zu werden. Nein, Rockstar und Rocklegende hatte sie werden wollen. Das kann man nun in ihrer Memoir gewordener Blogtexte-Sammlung „Die Träume anderer Leute“ nachlesen, in der sie – Musikerin, Lyrikerin und ehemals Frontfrau von Wir Sind Helden – das Frontstage-Bild „Judith Holofernes“ dekonstruiert, um die Backstage-Strukturen dahinter sichtbar zu machen; zu erklären, was das bedeutet, eine erfolgreiche Band zu sein – und das, gemeinsam mit dem Schlagzeuger Pola Roy, als Eltern zweier Kleinkinder.

Kiwi Verlag

Mit der Industrie gegen die Industrie

Sie erklärt, warum sie mit der Kulturindustrie nach den Helden und zwei Soloalben letztlich Schluss gemacht hat, um sich ihr Kreativschaffen – Podacst, Blog und Newsletter – durch Crowdfunding finanzieren zu lassen. Dass dieses Mit-der-Industrie-Schlussmachen nun als Buch im Kiwi-Verlag erschienen ist, es sich letztlich also um ein industriell gefertigtes Mit-der-Industrie-Schlussmachen handelt, ist einer der vielen Widersprüche, die man eben aushalten muss.

Im Kapitalismus, als Künstlerin, als Frau – und in deren Steigerungsform Mutter sowieso.

Aus Holofernes’ innerem Laurel Canyon wurden ein andauerndes Funktionieren-Müssen auf Tour – also während Festivalauftritten im Hellen, die gerne mal „Dorffest-Charakter“ entwickeln konnten, und im Dunkeln („Senioritätsbonus“) –, sowie schlecht besuchte Shows in Saarbrücken, etliche Interviews in Radiostationen oder eine Marktforschung zum eigenen Bekanntheitsgrad. Und Managergespräche, garniert mit Vokabeln wie „Standing“ und „Impact“, die dann dazu führen, dass man beim „Echo“ im Publikum sitzt und klatscht, wenn Ina Müller gegen einen selbst in der Kategorie Best Pop/Rock gewinnt.

Dass, wann immer es um das Verkaufen geht, Kunst etwas angetan wird, das irgendwie nach „welligem Käse“ auf Konferenzbrötchen schmeckt, das weiß man. Vergisst man. (Britney, Elvis, Marilyn.) Erschütternder als ihre Ausführungen zur Industrie hingegen liest sich Holofernes verinnerlichte Industrie:

Die Art und Weise, wie die Feministin Holofernes sich selber abwertete, beziehungsweise abwerten musste.

Aber der Reihe nach.

Zunächst erklärt Holofernes sich, und damit Pop-Künstler und -Künstlerinnen insgesamt, als Menschen, die einen Boomerang-Flug unternehmen. Die also etwas machen, um sich selbst zu entfliehen, was sie dann verkaufen müssen – und durch diesen Verkauf in der Öffentlichkeit bekommen sie dann einen Spiegel vorgehalten, der sie wieder auf sich selbst zurückwirft; in riesengroßen Bildern, über die sie keine Regie haben. Weswegen es die maskierten Bühnen-Personen gibt, die bunten Rüstungen, die versuchen, die eigene Kunst auf den Körper zu übertragen, damit sein Bild die Kunst nicht überschattet – oder zerstört.

Die amerikanische Punksängerin und Komponistin Patti Smith auf der Bühne des Rainbow Theatre in London. 1978 IMAGO / ZUMA Wire

Die immer wieder kopierten Rockstarnormen

Ein Schutzmechanismus, der vom Publikum als Extravaganz fehlinterpretiert wird. Genau wie die Furcht der Künstlerin vor der Willkür der Kamera gerne als Allüre missverstanden wird:

„Bitte nur von oben fotografieren!“ – das sind Versuche, die Kontrolle zu behalten, während man sich selbst entrissen wird, damit das veröffentlichte Bild eines Tages doch irgendwie an den inneren Laurel Canyon herankommt. Jeder Künstler und jede Künstlerin ist auch Publikum. Ahmt also nach, was er oder sie einst gesehen hat, weil man so werden will wie das, was man einst dorthinein gesehen hatte.

Und so kopieren sich die Bilder. Und so kopieren sich auch der männliche Blick und männliche Ideale. Rockstarnomen, in denen Frauen nur dann einen Platz finden, wenn sie möglichst männlich – also androgyn auftreten:

„Die Wahrheit war, dass ich mich noch Jahre nach der Geburt meiner Tochter, vermuttert, rund und weich fühlte, beileibe nicht so rock ’n’ roll, wie ich es mir gewünscht hätte. (…)“, schreibt Judith Holofernes in „Die Träume anderer Leute“. Und weiter: „Rock ’n’ Roll setze ich in meinem Kopf mit einer knabenhaften Patti-Smith-Silhouette gleich, einem hungrigen Dichterkerlchen (…) in Boheme-Blazern und schwarzen schmalen Hosen.“

Das Klischee, für das es Kurven braucht

Da ihr Körper zu rundlich sei für den androgynen Rockstar-Appeal, überlegte sie sich 2014 für das Cover-Foto ihres Solo-Albums „Ein leichtes Schwert“, eine Pin-up-Ästhetik, da diese eines „der wenigen Rock ’n’ Roll-Klischees“ sei, für das es „Kurven brauche“.

Pin-ups. Also Poster-Mädchen für den Mann. (Britney, Marilyn …)

Man folgt Holofernes dann auf den roten Teppich, liest ihre internalisierte Misogynie, liest vom Baucheinziehen und Hass auf den Körper, der ihre Kunst nicht angemessen kontextualisiert. Liest, dass sie glaubte, von der anvisierten Pin-up-Ästhetik sei auf dem roten Teppich bei der „1Live Krone 2014“ nicht viel übrig geblieben; dass sie auf den Fotos aussehe wie eine „rundliche mitteljunge, verschreckte Hausfrau im Blümchenkleid mit Handtasche“.

Eine nicht hartleibige Frau im geblümten Kleid ist natürlich kein Rockstar. Sie muss Hausfrau sein. Und Hausfrau ist natürlich irgendwie abwertend zu verstehen.

Noch abwertender sind Holofernes’ Gedanken zum Topos „Mutterschaft“ im Pop.

Klar, Mutterschaft, das ist die gesteigerte Weiblichkeit. Noch runder, noch weicher, und „vor allem uncool“, schreibt Holofernes, „für jemanden, der im weitesten Sinne vorhatte, eine Rocklegende zu werden, (gar) ein Todesurteil.“

Sharon Van Etten, Roskilde Festival 2019 Roskilde, Denmark. IMAGO / Gonzales Photo

Blut, Urin und Scheiße

Mit uncool kann Holofernes’ innerer Vernichtungskritiker nicht Mutterschaft an sich meinen, also ihre Leistung, schwanger und kotzend auf Tour zu gehen, mit einem Baby im Nightliner zu schlafen, bei Weckdiensten nach der Show, vor der Show. Er kann damit auch nicht den Akt des Mutterwerdens meinen, also den eigenen Unterleib in Blut, Urin und Scheiße zu zerreißen, um einen neuen Menschen ins Leben zu pressen.

Denn ist das nicht irgendwie krasser als die Zerstörung eines Hotelzimmers?

Und wie steht es um den Akt, rund um die Uhr für jemand anderen da zu sein, und daneben auch noch ein eigenes Leben zu führen – etwa Musik zu schreiben?!

Genial!

Nicht?

Was Holofernes’ innerer Kritiker meint, ist nicht das tatsächliche Muttersein, er meint das misogyn-konstruierte Bild, das wir von Mutterschaft, Elternschaft haben. Ja, haben müssen. Die gesellschaftliche Abwertung. Und das quasi Nicht-Vorkommen von Mutterbildern im Rock, der noch immer männlich konnotiert ist. Und daher mit Bildern von Gewalt, Gift und Tod spielt.

Dabei ist die Ikonographie des mächtigen Tötenden streng genommen nichts als Uterusneid.

Denn die Bottom-Line all dieser Zuschreibung lautet:

Männer kreiern, Frauen gebären.

Männer töten, Frauen spenden Leben.

Die „Superkraft“ eines Reiseföhns

Dabei kann „die Frau“ alles, was „der Mann“ sich zuschreibt genauso. Nur: Umgekehrt gilt das nicht. „Der Mann“ hat sein offensichtliches Defizit in einer jahrhundertealten PR-Kampagne zu einer Stärke umerzählt. Wie konnte die so nur so bildmächtig, so erfolgreich werden?

Denn: Töten als Superkraft? Töten kann theoretisch jeder. Selbst ein in die Badewanne geschmissener kleiner Reiseföhn. Aber Leben spenden?

Die Ikonografie des Lebenspendens ist oft religiös aufgeladen, also nicht, dass die Frau irgendeinen angemessenen Höhenflug bekommt: Die Menschenkinder kommen natürlich alle von Gott, einer natürlich irgendwie männlichen Entität. VATER UNSER! Und ist damit natürlich auch von Blut und Scheiße reingewaschen. Denken Sie nur: unbefleckte Empfängnis!

Also das ist kein als Rock ’n’ Roll aufladbarer Blood-Job.

Natürlich nicht.

Tragen Sie als Popstar wie Britney und Katy Perry ein weißes Kleid oder einen Heiligenschein in ihrem schwangeren Musikvideo. Oder machen Sie was Natürliches. Mit Blumen? Wie Beyoncé. Und Katy Perry. Sie sind Mutternatur! Rein. Heilig. Strahlend. Gut!

Und natürlich harmlos.

Rihanna kommt zur Modenschau von Christian Dior. 2022 IMAGO / PanoramiC

Kinderquatsch mit Holofernes

Nachdem Holofernes 2014 auf Drängen der Plattenfirma, und gegen ihren Willen, mit „Liebe Teil 2“ eine Single veröffentlichte, in der sie über Elternschaft sang, schreibt sie, änderte sich die Berichterstattung über sie und ihr Solo-Album:

„Innerhalb kürzester Zeit war nichts mehr übrig von den Vokabeln, mit denen mein Solodebüt zunächst belegt worden war: mutig, eigensinnig, freigeistig. Das Einzige, was noch wahrgenommen wurde, war die Verspieltheit. Es wurden Orff-Instrumente dazu erfunden und Kinderchöre.“

Ihre Musik wurde zu Kinderkanal-Material abgewertet. War nicht mehr ernst zu nehmen. Kinderquatsch mit Holofernes. Mutterschaft an sich wird oft gleichgesetzt mit Kindheit.

Als sei das eine wie das andere easy-süß und banal.

Judith Holofernes beschreibt in „Die Träume anderer Leute“ mehrheitlich Erfahrungen aus den 2010er-Jahren. Sind wir 2022 im Pop weiter? Gibt es Mutter-Narrative abseits von unbefleckter Empfängnis und Fruchtbarkeitsgöttinnen?

Muttermund und Zervixschleim

2021 zeigte Halsey im Video zu „I’m Not A Woman I’m A God“ einen immerhin irgendwie düster aufgeladenen schwangeren Bauch. In Lizzos „Rumors“ tanzt Cardi B mit goldenen Brüsten und nackt-schwangerem Bauch, wie selbstverständlich dirty und sexualisiert. Und Sharon Van Ettens 2019er-Rock-Album „Remind Me Tomorrow“ – das sich lyrisch verklausuliert auch mit ihrer Mutterwerdung auseinandersetzte – erschien mit dem Cover eines unaufgeräumten Kinderzimmers, ohne dass es jemals jemand gewagt hätte, ihre Musik in Richtung Kinderquatsch abzuwerten.

Vielleicht also weitet sich der Muttermund gerade, und lässt etwas Zervixschleim entlang der Saiten fließen. Aber natürlich lange noch nicht genug. Da muss mehr kommen.

Wir brauchen neue Bilder.

Viel mehr: Blood, Sweat and Vagina Tears.

Jetzt!

Judith Holofernes: Die Träume anderer Leute. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 416 Seiten, 24 Euro

Buchpremiere: Fr 23.9., 20 Uhr, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141