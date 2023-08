Tresenträume morgens um vier: So waren Element of Crime im Kreuzberger Privatclub

Ein rot leuchtendes Reklameschild zieht die Blicke auf sich – und auf den unscheinbaren Eingang eines kleinen Veranstaltungsraums mit heimeliger Wohnzimmeratmosphäre: den Privatclub in Kreuzberg. Dunkelblaues Schlummer-Licht durchflutet den Raum, Menschen stehen kuschelig dicht gedrängt. Die meisten halten eine Flasche Bier in der Hand, einige finden Platz am Tresen; Träumer, die in ihre Biergläser blicken. Ohne große Worte eröffnet Sven Regener, Liedsänger und Begründer der Band Element of Crime, das Konzert mit dem ersten Titel ihres jüngsten Albums „Morgens um vier“: „Unscharf mit Katze“. Im Scheinwerferlicht erhebt Regener seine glänzende Trompete, während er die Worte „und du hältst eine Axt in den Händen“ mit rauer, aber liebevoller Stimme singt. Alle sechs Bandmitglieder tragen ein leichte, lockersitzende schwarze Hemden oder einfache schwarze Shirts. Auf Sven Regeners Nase: seine unverkennbare schwarze Hornbrille. Er sieht aus wie ein Typ, der Kreuzberg seit Jahren nicht verlassen hat.

Ohne viel Tamtam spielt die Band mit einem Wahnsinnssound ihre Stücke. Eine Band, die live noch berauschender ist als auf Platte. Alle Bandmitglieder geben sich voll und ganz ihren Instrumenten hin. Durch eine einzigartige Mischung aus melodischem Rock, Folk und Elementen des deutschen Chansons zeichnet sich der Klang der Band aus. Die markante, raue Stimme des Sängers Sven Regener verleiht den Liedern eine besondere Intensität und Ausdruckskraft. Sven Regner fuchtelt rhythmisch mit seinen Armen in der Luft herum, und alle wippen; um die Musik auch physisch fühlen zu können?

Zwischen den Titeln werden keine Ankündigungen gemacht, auch die Bandmitglieder werden nicht vorgestellt. Wer es geschafft hat, ein Ticket für das erste der fünf Konzerte in Berlin, noch dazu im kleinsten Veranstaltungsraum der Tour zu ergattern, ist wohl eh ein Element-of-Crime-Ultra. Da braucht es keine Vorstellungsrunde mehr. Zur Sicherheit aber an dieser Stelle doch: Seit 1985 sind Sven Regener (Gesang, Gitarre und Trompete), Jakob Ilja (Gitarre) und Richard Pappik (Schlagzeug und Mundharmonika) Element of Crime. Markus Runzheimer übernahm 2022 den Bass. Lediglich kleine Geschichten werden zu den gespielten Songs erzählt: Mit Witzen und Anekdoten füllt Reger die kurzen Pausen zwischen den Titeln und bringt das Publikum den Abend über immer wieder zum Lachen.

Element of Crime im Kreuzberger Privatclub: Ruhe und Zufriedenheit

„Das Leben ohne Liebe, ist nicht so einfach wie du glaubst“ (aus dem Element-Song „Ohne Liebe geht es auch“) scheint das Thema dieses Abends zu sein. Mit vielen Moll-Harmonien melancholisiert die Band das Publikum. Das Schöne an Regeners lakonischen Alltagsbeobachtungen und Lebensweisheiten ist, dass sie niemals langweilig werden. Regeners Texte bleiben durch die vermeintliche Willkür der Wörter aufregend und stimmen nachdenklich. Doch allen Liedern ist eines gemein: Sie hinterlassen ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit. Regners unverkennbarer Trompetenklang ist eindringlich, aber sanft und schafft Lieder voller Hoffnung, die mit Textpassagen wie untermalt werden. Kostprobe? „Und die Vögel singen im Vogelbeerbaum ihre Lieder / Und dann kommst du wieder / Und gehst nie wieder fort / Von hier“.

Oder auch: „Kommt Zeit kommt Rat, kommt Fusselbad.“ Die Texte klingen wie eine Mischung aus Kinderlied und Kneipengespräch, aber im besten Sinne. Dieser Geist durchzieht auch das neue Album, das Leichtigkeit und Schwere auf harmonische Weise vereint. Gerade wenn die Texte drohen, zu melancholisch zu werden, erfolgt ein Bruch, der den Inhalt auflockert oder ins (scheinbar?) Sinnlose führt. Jeder Song erzählt seine eigene Geschichte, erzeugt seine eigene Stimmung – mal schwere Texte auf leichte Musik, mal umgekehrt. Die Musik von Element of Crime erscheint zeitlos. Wer heutzutage noch die Kreuzberger Kneipenkultur lebt, fühlt Regners Texte. Viele klingen wie poetisierte Tresen-Gespräche, die von langen Nächten und Gedankenkreisen handelt. Das Sujet vieler Lieder: die Liebe. Regener ist ein Romantiker, wie er im Buche steht.

Dass Element of Crime aber nicht nur die Titel des neuen Albums spielt, ist klar. Wie Regener bei schallendem Applaus im Anschluss an die erste Zugabe verkündet: „Wir feuern noch ein paar Schüsse aus der Hitkanone ab!“ Schon zuvor spielte die Band neben Liedern vom neuesten Album eine ausgewogene Mischung hauptsächlich älterer Stücke. Regner erzählt dem Publikum, er fühle sich im Privatclub in die 80er-Jahre zurückversetzt; auch so gesehen war Songauswahl durchaus sehr passend für die Ur-Fans der Band und die Lokation. Mit einem Schmunzeln erzählt Regener dem Publikum dann noch, dass sie früher immer in solchen Clubs gespielt hätten. Der Unterschied zu damals? Heute trinkt der Gitarrist nur noch Wasser auf der Bühne – sagt Regener lachend, als der gerade einen Schluck aufgrund der brechenden Hitze im Saal nimmt. Mit den Worten „Ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein“ entlässt Element of Crime das Publikum dann in die Kreuzberger Nacht. Euphorie!



Element of Crime. 22.8. Lido, 23.8. SO36, 24.8. Admiralspalast, 25.8. Zitadelle Spandau